Arriva il film su Fellini, in primo piano la sua storia d'amore con Giulietta

A 30 anni dalla scomparsa, arriva il film su Federico Fellini centrato sulla lunga e appassionata storia d’amore del grande regista con la moglie Giulietta Masina: lo dirigerà e produrrà nel 2024 Louis Nero ispirandosi al libro biopgrafico di Tullio Kezich ”Federico - la vita e i film” (Feltrinelli). Sarà una coproduzione Italia-Stati Uniti e il produttore-regista avrebbe già scelto i protagonisti: Santiago Cabrera, la star del film ”Transformers” e di tante serie internazionali (”Empire”, ”The Musketeers”) per il ruolo di Fellini e Daisy Ridley, l’attrice protagonista degli ultimi tre capitoli della saga ”Star Wars” che dovrebbe interpretare Giulietta. Per Laura Morante è invece pronta la parte di Anna Magnani. E se scoppiasse la polemica perché il regista riminese sarà interpretato da un attore britannico di origini venezuelane come Cabrera che reciterà in inglese? «Al di là della somiglianza fisica di Santiago con Fellini», risponde Nero, «avevo proposto il ruolo ad alcuni attori italiani importanti, ma nessuno se l’è sentita di misurarsi con un personaggio leggendario come il regista di ”La Dolce Vita”».

RIVOLUZIONE. Intanto, il 12 febbraio partiranno in Sardegna le riprese di un altro film di Nero: Milarepa, rivisitazione dell’epopea del poeta e maestro di buddismo tibetano, già portata sullo schermo da Liliana Cavani nel 1974. Rispetto all’iconografia tradizionale, Nero introduce una novità, anzi una rivoluzione: «Milarepa sarà una donna, precisamente una ragazza che intraprende un viaggio di formazione e, attraverso un percorso inziatico, troverà la sua strada spirituale in un mondo ostile», spiega il regista, «è stata infatti derubata dell’eredità del padre da parte degli zii: il film sarà una storia di vendetta e riscatto femminile». Ancora in cerca della protagonista, che dovrà essere un’attrice di 18-20 anni «non ancora famosa», Nero si è già assicurato la presenza di Murray F., Abraham, l’attore premio Oscar che interpreterà il padre di Milarepa. Producono Altro Film e Orwo Studio (James Bond) con il sostegno della Regione Sardegna. L’ambientazione, sempre in bilico tra passato e futuro, punterà sui luoghi della Sardegna più impervia e suggestiva, come il nuraghe di Santu Antine (Sassari) e il Pozzo Sacro di Santa Cristina (Oristano).

CASTING. In questo periodo imperversano i casting per trovare la protagonista: dal 13 al 15 novembre si terranno a Roma presso il locale ”Giove” (via Ettore Giovenale, 54 - castingaltrofilm@gmil.com).