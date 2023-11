Inside Out 2, cosa sappiamo sul nuovo film Disney-Pixar: arriva "Ansia", ma non sarà l'unica nuova emozione

Dopo Gioia, Tristezza, Rabbia, Disgusto e Paura, arriva Ansia: è proprio questa emozione la protagonista di Inside Out 2, il cartoon Pixar - Disney destinato a sbarcare nelle sale americane il 14 giugno 2024 e in quelle italiane in una data non ancora fissata. Sequel di Inside Out, il successo del 2015 firmato Pete Docter e vincitore dell’Oscar per il miglior film di animazione, questo nuovo cartoon diretto da Kelsey Mann punta ancora una volta sulle emozioni che popolano la testa di una ragazzina undicenne, Riley, e si manifestano a lei attraverso le loro vocine.



SCOMPIGLIO

La nuova arrivata Ansia (che nell’edizione originale del cartoon sarà dippiata da Maya Hawke, la figlia di Uma Thurman e Etan Hawke) rischia di gettare scompiglio nell’equilibrio emotivo della protagonista che si è trasferita dal Minnesota a San Francisco per seguire il lavoro del padre e lotta per adattarsi al nuovo ambiente e ai cambiamenti della sua vita. Affrontando serie difficoltà emotive che la porteranno a rischiare di perdere non solo i suoi amici ma anche la sua famiglia. Mentre le altre emozioni Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto non sanno come comportarsi.



COLORI

Come nel primo film, anche in Inside Out 2 ogni emozione avarà un colore diverso e Ansia, l’ultima arrivata, sarà arancione. La nuova produzione è stata annunciata per la prima volta nel 2022 al D23 Expo della Disney. Se la regia è affidata a Kelsey Mann, Meg LeFauve, già co-sceneggiatrice del primo film, scriverà anche il secondo. Intanto, mentre cresce l’attesa, c’è chi è disposto a scommettere che Ansia non sarà l’unica nuova emozione nella vita di Riley: potrebbero esserci anche Imbarazzo, Noia e Invidia.



L’ORIGINE

Ma com’è nata l’idea di personificare le emozioni di un’adolescente? «L’idea è nata dall’osservazione di mia figlia Elie, che aveva dato la voce alla bambina di Up. Un personaggio estroverso e allegro che le somigliava molto, ma quando ha compiuto 11 anni è cambiata, è diventata un po' chiusa in se stessa», ha raccontato Docter all’epoca di Inside Out, «mi chiedevo cosa le frullasse per la mente e ho ripensato al fatto che tutti abbiamo attraversato quella fase un po’ scombussolata.

L’innocenza dell’infanzia svanisce all’improvviso e si viene catapultati nel mondo degli adulti, dove si è giudicati e bisogna comportarsi in un certo modo. Così ho avuto l’idea di rappresentare le emozioni cominciando col pormi la domanda in un certo senso paradossale: che sentimenti provano i...sentimenti?».