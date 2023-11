"Io, noi e Gaber" da record, sul podio del box office con oltre 50mila spettatori in tre giorni

Io, noi e Gaber a soli tre giorni dall’uscita nei cinema segna un nuovo traguardo nella storia del docufilm, attestandosi stabile sul podio dei film più visti in Italia. Dopo aver conquistato il pubblico riempiendo le sale di tutta Italia, con oltre 50.000 spettatori nei suoi tre giorni di programmazione, il docufilm Giorgio Gaber, scritto e diretto da Riccardo Milani, a grande richiesta prosegue la sua vita in sala nel week-end.

"Io, noi e Gaber", nel ventennale della scomaparsa il dialogo aperto con il "Signor G." al Senato, lunedì 6 novembre

Il docufilm

A confermare l’incredibile performance generale, e a dimostrazione di come Io, noi e Gaber sia già un “fatto cinematografico” in grado di accendere più che mai i riflettori sull’importanza della musica, del pensiero e delle indimenticabili parole di uno degli artisti e intellettuali più importanti del nostro secolo, i dati Cinetel di mercoledì 8 novembre, che hanno premiato una volta in più il docufilm confermando la sua presenza sul podio dei film più apprezzati dagli italiani.

Il viaggio di Io, noi e Gaber continua ora sulla scia del successo con nuove presentazioni nel weekend del regista Riccardo Milani, a Roma (venerdì 10) e Milano (sabato 11).

Le prevendite per Io, noi e Gaber - prodotto da Atomic in coproduzione con Rai Documentari e Luce Cinecittà, distribuito da Lucky Red e promosso dalla Fondazione Gaber - sono disponibili su ionoiegaberalcinema.it.

La radio ufficiale delle attività della Fondazione Gaber è Radio Italia. Urban Vision è Official Content Partner di Io, noi e Gaber.