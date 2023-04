Premio Guido Carli: la musica sale sul podio

Nuovo scenario. Nuova categoria tra i premi. E, per la prima volta, una conduttrice. Senza dimenticare il più alto numero di riconoscimenti mai assegnato nella storia del Premio: ben quindici. Sono tante “prime volte” a segnare la XIV edizione del Premio Guido Carli, promosso dall’omonima fondazione, presieduta da Romana Liuzzo, nipote dell’ex Governatore di Bankitalia ed ex Ministro del Tesoro, che fu tra i firmatari del Trattato di Maastricht. La cerimonia si terrà il 5 maggio al Teatro dell’Opera. Una nuova location, appunto, per una ricorrenza speciale: il trentennale della scomparsa di Guido Carli. E si potrà, inoltre, seguire in streaming su ansa.it, tgcom24.it e sulla pagina Facebook della Fondazione Guido Carli. «Non può esserci modo migliore per onorare la memoria di Carli – spiega Romana Liuzzo - se non quello di rendere omaggio a chi fa grande l’Italia, ogni giorno, con il suo lavoro e la sua arte. Le storie incredibili dei quindici premiati sono modelli di eccellenza per le nuove generazioni». Protagoniste saranno proprio le personalità premiate per essersi distinte nell’imprenditoria, nella finanza, nello sport, al cinema e – altra prima volta – nella musica.

Le note saranno una delle sorprese della serata, condotta da Veronica Gentili, che si concluderà con una special performance di Roby Facchinetti e vedrà la partecipazione di un concorrente dell’ultimo Sanremo, il cui nome è ancora mantenuto segreto. Ad aprire la cerimonia sarà Romana Liuzzo. Seguiranno il saluto istituzionale del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, e l’intervento di Gianni Letta, presidente onorario della Fondazione. I riconoscimenti saranno assegnati dopo la selezione della giuria, composta da Letta, Ornella Barra, Vincenzo Boccia, Urbano Cairo, Fedele Confalonieri, nonché Claudio Descalzi, Luigi Ferraris, Stefano Lucchini, Monica Maggioni. E ancora, Giovanni Malagò, Giampiero Massolo, Barbara Palombelli, Antonio Patuelli, Stefano Sala e Francesco Starace. In sala, molti ex premiati, insieme a esponenti delle istituzioni, top manager, imprenditori e studenti. «Trent’anni dopo – sottolinea Liuzzo - il pensiero di Guido Carli e i suoi valori sono più attuali che mai. Così come la sua idea di Europa. Per tutto questo abbiamo voluto che questa edizione del Premio fosse diversa e ricca di sorprese. In una cornice unica, il Teatro dell’Opera, che è il luogo simbolo della cultura nella Capitale».