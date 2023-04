«Con Lamberto Giannini premiamo la responsabilità, la dedizione al Paese, l’equilibrio e l’autorevolezza. Ma anche l’impegno per la sicurezza della comunità, precondizione di ogni libertà». Così Romana Liuzzo, presidente della Fondazione Guido Carli, nonché nipote dell’ex Governatore di Bankitalia, annuncia uno dei quindici premiati della XIV edizione del Premio Guido Carli, promosso dalla Fondazione, che si terrà il 5 maggio, per la prima volta, al Teatro dell’Opera. La cerimonia si potrà seguire anche in streaming su ansa.it, tgcom24.it e sulla pagina Facebook della Fondazione Guido Carli. Un’edizione ricca di novità, nel trentennale della scomparsa di Guido Carli. «Ritroviamo in Giannini le qualità di ogni grande servitore dello Stato, nel solco di Guido Carli – prosegue Liuzzo - Il lascito di mio nonno è più vivo che mai.

Roma, Premio Guido Carli: sfilano al Teatro dell'Opera i grandi talenti italiani

E nel trentennale della sua scomparsa, questa edizione del Premio sarà davvero speciale. In ogni riconoscimento, c’è un modello da offrire alle nuove generazioni, il futuro per cui Carli si è speso fino alla fine». Ad essere premiati saranno esponenti di imprenditoria, sport, cinema e, per la prima volta, musica. Proprio le note saranno una delle sorprese della serata, con un cantante del festival di Sanremo all’inizio – il nome è ancora tenuto segreto – e una performance di Roby Facchinetti come conclusione. La cerimonia sarà aperta da Romana Liuzzo. Seguiranno il saluto istituzionale del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e l’intervento di Gianni Letta, presidente onorario della Fondazione. Condurrà l’evento Veronica Gentili.

Molti i nomi noti anche in platea, tra ex premiati, esponenti delle istituzioni, top manager e imprenditori. Ecco allora Renato Brunetta, Marinella Soldi, Francesco Paolo Figliuolo, Luigi Gubitosi, Paola Severino, ma anche Maria Elena Boschi, Mara Carfagna, Mariastella Gelmini. E ancora, Giandomenico Auricchio, Filippo Antonio De Cecco e Matteo Lunelli. Senza dimenticare Bernardo Mattarella, Andrea Ceccherini, Matteo Colaninno, nonché Alberta Ferretti, Federica e Fabiana Balestra e molti altri. Al termine dell’evento, sul palco saranno scattate fotografie con giurati, premiati ed ex premiati.

E nel foyer del Teatro dell’Opera, subito dopo la cerimonia, si terrà una cena riservata agli oltre cinquecento invitati, organizzata da Coldiretti con i prodotti di Campagna Amica. «Non può esserci modo migliore per onorare la memoria di Carli – dice Romana Liuzzo - se non quello di rendere omaggio a chi fa grande l’Italia, ogni giorno, con il suo lavoro e la sua arte».