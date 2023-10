Pink Floyd, al Forte Antenne una serata storica per celebrare i 50 anni di “The Dark Side of the Moon”

Anche l’Italia avrà il suo evento esclusivo per celebrare i 50 anni di “The Dark Side of the Moon”, l'ottavo album dei Pink Floyd, pubblicato il 1º marzo 1973 e appena rimasterizzato, proprio in occasione di questo importante compleanno. Appuntamento quindi oggi alle 19 al Forte Antenne, dove musica, cinema e arte si alterneranno per ricordare il gruppo musicale rock britannico.

L'evento

L’evento si terrà giovedì 11 ottobre a Roma a Forte Antenne (via di Forte Antenne 12) con il concerto dei “Pink Floyd Tribute”, la live Band composta da nove elementi che rievocherà le note e le emozioni di uno degli album più importanti della storia del rock.

Nell’arena cinematografica di Forte Antenne dalle ore 19 sarà possibile assistere alla proiezione del “Live a Pompei” (1972) e alle 21 di “The Wall” (1982), la trasposizione cinematografica del medesimo concept album. Un’esposizione di Vinili a cura di DEMAG sarà a disposizione del pubblico in una serata imperdibile per tutti gli amanti della musica.