Mercoledì 7 Giugno 2023, 05:20

La musica dei Pink Floyd sul palco, portata da musicisti di serie A. Domani sera all’Unione il concerto dei Dark Side, una tribute band di quelle che fanno sempre centro. E stavolta non lo fanno solo in musica: sarà un live di beneficenza, per una raccolta fondi finalizzata al completamento di una struttura dedicata ai ragazzi appartenenti allo spettro autistico in situazioni di gravità.

The dark side of the moon, The wall e chi più ne ha più ne metta: i Dark Side dalle 21 saranno protagonisti, oltre che con gli strumenti, anche di “Coltivo una rosa bianca”. L’evento, infatti, è organizzato dalla Fondazione Campo delle Rose, in collaborazione con l’omonima associazione, Avis, Lux Rosae, Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa e Fondazione Semeion. Il ricavato verrà utilizzato dalla Fondazione Campo delle Rose per il completamento di un centro diurno e residenziale per ragazzi autistici e con disabilità mentale a Viterbo.

Si andrà così a colmare una forte lacuna in un territorio dove diverse persone affette da disabilità mentale, a seguito dell’aggravamento della patologia e della conseguente impossibilità delle famiglie di prendersene cura, sono state costrette a ricoveri in istituti o case alloggio fuori della Regione Lazio.

Eccoli, i Dark Side: Pierangelo Mezzabarba, Daniele Michelacci, Augusto Galli e Marco Berni. Saranno affiancati al sassofono da Marcello Balena e in apertura da Melissa Biondi. Due ospiti speciali: Giacomo Castellano, storico collaboratore di Gianna Nannini, Elisa, Vasco Rossi e Piero Pelù, e Lorenzo Cantarini, chitarrista, fondatore e frontman dei Dear Jack, che canterà anche alcuni brani.

I biglietti sono disponibili al teatro, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Il costo, per una buona causa: intero 25 euro, 10 il ridotto under 14, ingresso gratuito per i disabili gratis. L’iniziativa è patrocinata da palazzo dei Priori.