Salmo e Noyz Narcos insieme per l'album "CVLT"

Martedì 10 Ottobre 2023, 16:02 - Ultimo aggiornamento: 16:10

Salmo e Noyz Narcos hanno annunciato il loro album collaborativo intitolato "CVLT", confermando quanto anticipato l'anno scorso. Insieme all'annuncio, è stato presentato un cortometraggio scritto e diretto da Dario Argento, disponibile su Prime Video. Il corto vede i due rapper accolti da Argento in una villa spettrale e si trasforma in un racconto horror. La copertina e la tracklist di "CVLT" non sono state ancora rivelate. Salmo e Noyz Narcos hanno collaborato in diverse tracce nel corso delle loro carriere.

VIDEO - L'anteprima del corto