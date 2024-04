Natale di Roma: concerto della Banda della Polizia Locale in piazza del Campidoglio

Appuntamento musicale per celebrare il Natale di Roma domani, 22 aprile, a partire dalle 11.45, in piazza del Campidoglio, con il concerto della Banda del Corpo di Polizia Locale di Roma alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri e del comandante Mario De Sclavis. L'evento, che vuole celebrare, come da tradizione, il compleanno della capitale è aperto al pubblico e potranno assistere tutti, cittadini e turisti.

Le radici storiche dell’odierna Banda del Corpo della Polizia di Roma capitale sono da rintracciarsi all’inizio dell’800 (15 ottobre 1870) quando venne costituita la “Banda delle Guardie di Città”. Dopo la direzione dei Maestri Mililotti e Pezzini, il 27 aprile 1885, prese la bacchetta il Maestro Alessandro Vessella che diede un nuovo assetto alla composizione strumentale della Banda rivisitando molte vecchie partiture; le sue scelte di coraggioso riformatore diedero un nuovo taglio al complesso musicale, più moderno ed innovativo.

Nel 1925 diviene maestro la direzione della Banda il Maestro Antonio D’Elia che trascrisse ed eseguì numerosi capolavori musicali passati alla storia come concerti memorabili; proprio durante la sua direzione ci fu la celebre esecuzione in prima assoluta dei “Pini di Roma” di Ottorino Respighi avutosi alla presenza del compositore e del Sindaco.

Durante il fascismo ci fu la soppressione del Corpo delle Guardie di Città (nell’anno 1927) e si dovrà attendere la conclusione della seconda Guerra Mondiale, per la precisione il novembre del 1950 per vedere la rinascita della compagine musicale riprendere vita nel nuovo Corpo dei Vigili Urbani. I successivi direttori furono i maestri Andrea Pirazzini, Leone Santucci, Renato Di Biagio, il Direttore pro-tempore Giuseppe Pagliuca e il Maestro Nello Giovanni Maria Narduzzi.

Attualmente la Banda è diretta dal Maestri Alberto Di Gianfelice. Oltre a celebrare i più significativi eventi istituzionali del Comune di Roma la Banda della Polizia Locale propone numerosi concerti a Roma, in tutta Italia e all’estero, offrendo al pubblico un vasto e ricco repertorio di alto livello artistico, ricalcando le orme di un prestigioso passato e continuando la tradizione che la vuole trait d’union simpatico e cordiale tra la cittadinanza e l’Amministrazione Comunale e mezzo diretto per l’educazione musicale, la formazione di una coscienza artistica e musicale popolare della cittadinanza, con la quale si trova in contatto nelle piazze e nei teatri e durante i concerti e le manifestazioni ufficiali.

Attualmente la compagine musicale conta più di 70 esecutori. Oltre allo svolgimento dei primari compiti istituzionali, la Banda esegue anche una importante attività didattica nelle scuole, attraverso delle lezioni/concerto, con l'obiettivo di diffondere la cultura musicale. Il repertorio della Banda comprende una straordinaria galleria di brani di ogni epoca, dal Barocco ai giorni nostri. Vengono eseguite le trascrizioni più importanti e le composizioni che prevedono l'utilizzo di solisti. Inoltre nel repertorio della Banda sono presenti molti brani appartenenti a due generi musicali tipici del novecento: il jazz e la musica da film.