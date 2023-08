Moda e vip sul Tevere stellato

La notte di San Lorenzo celebrata con un originale fashion mood, immerso nella fascinazione delle sponde del Tevere. E di colpo l’antico fiume si veste di meraviglia sotto le stelle. In scena un’originale sfilata-evento: arriva tra i flutti la barca finemente addobbata e con ben quattordici modelle e due modelli a bordo, che poi approda presso la fermata “Isola Tiberina” Lungotevere degli Anguillara, nel cuore della manifestazione “Lungo il Tevere … Roma. Suggestione ed emozioni. Sguardi di ammirazione per la guest star, la giovane modella Beatrice Mazzoni. Seduta sul trono, a rappresentare una fascinosa sposa avvolta in un peplo antico, una volta scesa dalla barca la mannequin viene trasportata su un carro allegorico colmo di fiori attraverso gli stands della rassegna, fino al Salotto Tevere, all’altezza di Ponte Cestio. Un trofeo di bellezza. Ad attenderla, c’è un folto pubblico di amici, vip, curiosi e fan. E perfino dal ponte in molti si affacciano per guardare la scena.

Ed è cosi che si entra nel vivo del glamour: la modella abbandona il ruolo da diva per assumerne uno più terreno, quello di Madre Natura, divenendo protagonista della sfilata di moda della fashion designer Giulia Polletti.

Entusiasmo tra i presenti. Si accende la passerella verde. Qui le indossatrici fanno da cornice alla performance emozionale dell'hair-stylist Michele Spanò, ideatore del defilè con la firma di Luca Barile. E le varie creazioni illuminano il palcoscenico. L’happening, presentato da Paola Zanoni e Angelo Martini, include un ospite speciale: il pittore Mauro Russo che omaggia la Città Eterna con il suo olio su tela intitolato i “Tetti di Roma". A completare la magia a due passi dall’acqua, irrompono la voce di William Imola e il gruppo di cabaret “Centouno”. Si esibisce la ballerina Francesca Yulia. Applaude la direttrice artistica del Salotto, Gio' Di Sarno Doje. Prenotati il costumista del film “Dante” di Pupi Avati, Andrea Sorrentino, la madrina dell’evento Conny Caracciolo, la cantante Valentina Galdì, e il patron della manifestazione, organizzata dall’Associazione La Vela d’Oro, Gianni Marsili. Apprezzamenti tra il pubblico e dinner conclusivo a due passi dal fresco fiume, immersi nella storia millenaria di Roma.