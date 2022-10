Mercoledì 26 Ottobre 2022, 08:05

E il vincitore è ... Si è aggiudicata il primo premio una originale video-installazione con un Gheddafi in visita a Roma. Era Il 2009. E c'è ancora tanto da dire. L'arte giovane e proiettata sul domani vale lo sguardo attento di esperti cosmopoliti, una esposizione e una bella cerimonia con cubo-scultura dorato e riconoscimenti. «Complimenti a Alessandra Ferrini ma anche a tutti i finalisti - dice Giovanna Melandri Presidente del Maxxi - scelti dalla giuria internazionale per la loro capacità di esprimere attraverso diversi canoni estetici e sperimentali e un uso innovativo dei mezzi espressivi, l'urgenza di immaginare un altro futuro.

Siamo alla terza edizione del Maxxi Bulgari Prize, manifestazione di grande successo che unisce l'istituzione museale romana a uno dei brand di gioielleria più noti al mondo, nato a Roma e nella Capitale molto radicato tanto che ha legato il proprio nome a questo superbo museo. Artisti ed intellettuali, crema della società partecipano alla festa e salutano l'ad di Bulgari, Jean-Christophe Babin: «Questa edizione conferma il ruolo del Maxxi Bulgari Prize come momento di grande importanza nella scena artistica italiana e internazionale. La mostra e il premio danno visibilità ad artisti giovani che ci stimolano al cambiamento».

Partecipano Hou Hanru direttore artistico del Maxxi, Bartolomeo Pietromarchi, direttore del Maxxi Arte, Dirk Snauwaert, direttore Wiels Contemporary Art Center. La sala conferenze è stracolma. In prima fila anche Anna Coliva con il marito Luigi Ficacci. Gheddafi in Rome: Notes for a film di Alessandra Ferrini invita a riflettere sul rapporto dell'Italia con la comunicazione e il suo passato coloniale. Ecco Nuovo Vuoto di Namsal Siedlecki, scultura composta da sei mani realizzate ognuna da un materiale diverso e Teacher Don't Teach Me Nonsense di Silvia Rosi che riflette, con la sua opera fatta di fotografia, video e installazione audio, sulla memoria: a lei il Premio del pubblico. I tre finalisti hanno partecipato ad un talk con la curatrice della mostra Giulia Ferracci. Hanno ammirato i lavori, che saranno visibili fino al 20 novembre, Nicola Bulgari che ha premiato la vincitrice, Laura Inaudi, critici, specialisti e fan dell'arte. A selezionale le opere Hoor Al Qasimi Direttrice della Sharija Art Foundation, Chiara Parisi Direttrice del Pompidou-Metz, Dirk Snauwaert, Bartolomeo Pietromarchi e Hou Hanru. Poi brindisi, drink e tartine. Conversazioni intellettuali ed eleganze di fronte al mega billboard di Navin Rawanchaikul che occupa una intera parete della hall. E parla di Roma multietnica.