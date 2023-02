Giovedì 2 Febbraio 2023, 07:13 - Ultimo aggiornamento: 07:16

Non è solo una questione di stagioni per quanto il parallelismo è calzante più che in altre situazioni. Quest'anno a Roma si aspetta la primavera ma non solo per alleggerirsi dal peso di piumini e cappotti. La prossima stagione porterà una ventata d'aria fresca - è proprio il caso di dirlo - anche nel settore del commercio e dell'accoglienza con riflessi sull'occupazione, fortemente penalizzata dalla pandemia da Covid-19. Il motivo? È presto detto: dagli hotel di lusso alle grandi attività commerciali, dai laboratori ai marchi più in voga tra i giovani tante sono le nuove aperture nel pieno centro della Capitale a partire da marzo. Si parte da via del Corso dove è pronto a inaugurare - esattamente il prossimo mese - il grande hotel Six senses che replica in Italia il fortunato successo di Ibiza. Più di 96 camere, una spa e un roofgarden con vista mozzafiato l'hotel occuperà l'edificio del XV secondo all'inizio della strada. A firmarne il progetto l'architetto Patricia Urquiola. A seguire, nel mese di aprile, taglio di nastro per il tanto declamato Nobu l'hotel dalla cucina stellata divenuto famoso in tutto il mondo, come marchio, per l'intuizione di Robert De Niro (spettacolare) sulla Città Eterna. Infine, sul fronte dell'accoglienza, ecco che a giugno a piazza Augusto Imperatore aprirà Bulgari ma questo non produrrà effetti solo nel Centro in quanto sembra più che probabile la nascita di un distretto orafo all'Eur grazie anche alla collaborazione con Fendi che vedrà la nascita di una vera scuola in quelli che erano gli spazi del dipartimento all'Urbanistica e che, in piena emergenza Covid, furono usati come Hub vaccinale.

«CITTÀ PIÙ MODERNA»

«Stiamo lavorando incessantemente con l'obiettivo di velocizzare l'apertura dei nuovi alberghi 5 stelle - spiega l'assessore al Turismo Alessandro Onorato - che creeranno nuovi posti di lavoro, porteranno nuova ricchezza all'economia cittadina e miglioreranno sensibilmente l'arredo urbano e il decoro della città». Secondo delle stime le nuove aperture potrebbero comportare impieghi per almeno 8 mila persone. «La Capitale oggi ha un terzo dei posti letto 5 stelle lusso rispetto a Milano - conclude Onorato - fra tre anni avremo il 20% in più e tra cinque anni il doppio. Stiamo recuperando il tempo perso per rendere la città più moderna, competitiva e al passo delle altre grandi metropoli».

Cambio di passo anche sul fronte del commercio al dettaglio perché finalmente, dopo tanti annunci, la nota caffetteria statunitense Starbucks inizierà a servire caffè e cappuccini negli spazi di Galleria Alberto Sordi. L'azienda ha già avviato la ricerca del personale (figure di sala ma anche manager) per un'inaugurazione attesa a ridosso delle festività Pasquali. Starbucks - ma al momento è solo un'indiscrezione - dovrebbe riuscire a raddoppiare i punti vendita in Centro aprendo un secondo punto in quello che un tempo era il grande negozio di giocattoli a piazza Venezia, qualche metro prima dell'ingresso di palazzo Valentini, sede della Prefettura. All'Esquilino, poi, nei locali che un tempo ospitarono i Magazzini Mas sorgerà, verosimilmente in estate per accompagnare la prossima stagione di AltaRoma, l'Accademia della moda. Considerati gli ampi spazi negli ex Mas dovrebbe infine arrivare Uniqlo il marchio giapponese di abbigliamento casual per donna, uomo e bambino. Dall'assessorato alle Attività produttive grande è la «soddisfazione per aprire a nuovi orizzonti le attività della Capitale, una parte importante dello staff si è dedicata a questo: ad attrarre le grandi realtà imprenditoriali per farle venire a Roma in un'ottica di rilancio e crescita internazionale e i risultati ci stanno dando ragione».