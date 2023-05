Diamante leggendario Bulgari Laguna Blu venduto all'asta per 25 milioni di dollari: è record

Un diamante blu da oltre 25 milioni di dollari che conquista un nuovo record mondiale: è questa la cifra pagata da un anonimo acquirente al telefono per il leggendario Bulgari Laguna Blu, battuto all'asta da Sotheby' a Ginevra, dove la pietra preziosa è ricomparsa dopo mezzo secolo. Sotheby's ha riportato le lancette dell'orologio ai tempi pre-pandemi conquistando la migliore performance con la vendita del catalogo «Magnificent Jewels and Noble Jewels» degli ultimi cinque anni, dal maggio 2018, realizzando un incasso totale di 76.732.260 franchi svizzeri (85.431.762 dollari). Il top lot è stato proprio il Bulgari Laguna Blu, venduto al di sopra del prezzo richiesto per raggiungere 22.625.100 franchi svizzeri (25.189.429 dollari; 23,2 milioni di euro).

Rubano gioielli per un valore di 113 milioni di euro: catturati i ladri di Dresda. La polizia teme che l'intero tesoro non verrà mai recuperato

Cos'è il Bulgari Laguna Blu

Il Bulgari Laguna Blu è una pietra preziosa rarissima, che vanta un'eccezionale saturazione del colore e un vibrante blu oceanico, con provenienza da un'illustre collezione europea. Creato nel 1970 da Bulgari come anello - in un momento in cui Bulgari stava subendo alcune delle sue trasformazioni più significative e stava emergendo come la più influente e innovativa casa di alta gioielleria italiana nel mondo - il Bulgari Laguna Blu è una rarità tre volte superiore: è un diamante blu Fancy Vivid da 11,16 carati, tra le gemme più rare al mondo; è un gioiello firmato da Bulgari; ed è non modificato, il che significa che il suo taglio attuale - prodotto nel 1970 - potrebbe essere ulteriormente migliorato con i moderni metodi di taglio per liberarlo.

L'asta Sotheby's di Ginevra ha registrato un'impennata con più della metà (53,4%) di tutti i lotti venduti ben al di sopra della loro stima massima e praticamente tutti i lotti venduti hanno raggiunto prezzi entro o al di sopra delle loro stime (97%).

Tra i lotti spiccano: un anello con diamanti Fancy Intense Pink e Fancy Deep Grayish Blue venduto per 10.560.600 franchi svizzeri (11.757.538 dollari); un anello con diamante giallo Fancy Vivid venduto per 1.130.300 franchi svizzeri (1.258.408 dollari); un anello con smeraldo e diamante venduto per 419.100 franchi svizzeri (466.601 dollari); una demi-parure di zaffiro e diamanti (1890 circa) venduta per 482.600 franchi svizzeri (537.298 dollari); una parure di rubini e diamanti Van Cleef & Arpels (anni '80) venduta per 203.200 franchi svizzeri (226.231 dollari); una coppia di orecchini pendenti in zaffiro e diamanti venduta per 203.200 franchi svizzeri (226.231 dollari); un anello con zaffiro fine Padparadscha e diamanti di Harry Winston venduto per 508.000 franci svizzeri (565.577 dollari).