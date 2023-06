Zendaya cacciata da un ristorante a Roma per il suo abbigliamento? Ecco cosa ha raccontato l'attrice Usa

L'attrice Zendaya ha passato gli ultimi giorni a Roma per un evento esclusivo insieme alla sua collega Priyanka Chopra. L'attrice americana, infatti, è ambasciatrice globale del brand di lusso Bulgari e insieme alla moglie di Nick Jonas (Priyanka) hanno partecipato all'apertura del nuovo esclusivo Bulgari Hotel nel centro della capitale. Le due hanno posato per i fotografi mentre tagliavano il nastro che simboleggia l'apertura ufficiale.

Zendaya era bellissima nel suo Valentino Haute Couture nero, un tailleur tempestato di diamanti. Un outfit creato in pochissimo tempo dallo stilista della maison francese, Pierpaolo Piccioli e lo stilista personale dell'attrice Law Roach.

In seguito, i festeggiamenti si sono spostati da Piazza Augusto Imperatore alla Terrazza Borromini, celebre ristorante che affaccia su Piazza Navona. Proprio all'ingresso del ristorante, Zendaya è stata protagonista di un momento molto imbarazzante legato al suo secondo outfit. Andiamo a scoprire che cosa è successo.

Zendaya, negato l'accesso alla Terrazza Borromini

L'attrice 26enne americana non è potuta entrare nel ristorante del Centro di Roma, Terrazza Borromini, perché il suo outfit non rispettava il rigoroso codice di abbigliamento imposto dal ristorante. E la notizia ha fatto subito molto rumore nei giornali d'Oltremanica, come riporta (con tanto di foto) il Daily Mail.

Zendaya indossava un abbigliamento smart casual, molto comodo, ma comunque curato: con un crop top nero senza spalline e un pantalone cargo color sabbia. Unico neo: la pancia e l'ombelico ben in vista.

Nonostante l'attrice fosse bellissima nella sua semplicità, Terrazza Borromini non l'ha accolta all'interno del locale, nonostante avesse la prenotazione.

La regina dei Red Carpet, tuttavia, non si è persa d'animo e ha scelto di cenare in una pizzeria nei dintorni di piazza Navona insieme ai suoi amici.

Zendaya negli ultimi anni ha dimostrato di essere una vera icona di stile, influenzando le mode e giocando con trend e must have delle passerelle. Eppure, anche a lei è successo di scegliere l'outfit non proprio consono per il luogo in cui voleva cenare.

Zendaya, la risposta del team

Il team dell'attrice americana ha deciso di rivelare ciò che è realmente accaduto durante la sera alla Terrazza Borromini di Roma. Il suo manager ha contattato il giornale di gossip americano Just Jared per dare la propria versione dei fatti: «Il gruppo di amici è arrivato in questo ristorante e si è reso conto che avevano già mangiato lì l’ultima volta che erano stati a Roma, quindi se ne sono andati e si sono recati in un altro posto perché volevano provare qualcosa di nuovo. Non c’era alcun problema con il codice di abbigliamento».

La spiegazione del team di Zendaya è arrivata precisa e puntuale, ma sarà andata proprio così?