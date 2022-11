Giovedì 24 Novembre 2022, 08:45 - Ultimo aggiornamento: 08:54

Venerazione da star per i doppiatori del manga dei record, che si sono ritrovati nella sala cinematografica di Parco de Medici per l’anteprima di “One Piece Film: RED”, diretto da Goro Taniguchi e prodotto da TOEI Animation. Si tratta del film legato alla serie televisiva anime “One Piece” in onda sulle reti mediaset da oltre vent’anni e che trae origine dall’omonimo manga di Eiichiro Oda, il più venduto al mondo. Il nutrito seguito di affezionati delle avventure di ciurme di pirati che combattono tra di loro, ha risposto con entusiasmo allo speciale appuntamento.

Prima della proiezione, si è svolto un rituale che tra amanti dei manga è quasi scontato, ma per gli “estranei” può risultare inconsueto: il direttore del doppiaggio Renato Novara – è sua la voce del personaggio Luffy – insieme a Luca Bottale, a cui spetta il compito di caratterizzare Usopp, sono stati presi gioiosamente d’assalto dai fedeli fruitori, in quanto rappresentanti diretti dei personaggi.

Oltre alla visione in anteprima, i partecipanti hanno così ricevuto un esclusivo set di postcard del film, da farsi autografare dalle voci in carne e ossa: un firma copie durato per più di quaranta minuti tra canti, commenti e citazioni. Scatti per l’influencer Marta Suvi conosciuta come Barbie Xanax e per lo streamer e influencer Kodomo. Sorridente e appassionato Massimo Stano il marciatore italiano che quando è diventato campione olimpico della 20 km a Tokyo nel 2020, festeggiava la vittoria mettendosi il pollice in bocca come il personaggio Rufy di “One Piece”.

Entusiasta per l’evento il doppiatore e influencer Maurizio Merluzzo che non ha nascosto la sua fedeltà, mostrando con soddisfazione il polpaccio tatuato di fumetti giapponesi. Immancabili cosplayer travestiti dai personaggi Boa Hancock, l’imperatrice di Amazon Lily e in Luffy. In attesa che in Italia esca al cinema il 1° dicembre distribuito da Anime Factory, etichetta di Plaion Pictures, il nuovo film in Giappone è già la pellicola più redditizia di sempre del franchise, superando i 18 miliardi di Yen (oltre 124 milioni di euro) e registrando il miglior incasso anime del 2022, mentre al box office francese ha ottenuto oltre un milione di spettatori e in Spagna 100.000 spettatori in 5 giorni.

Valentina Venturi