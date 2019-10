Red carpet da star per l'invasione degli Orsi, il cinema fa festa con Toni Servillo e Filippo Timi

Star italiane e internazionali. Giacca principe di Galles su camicia azzurra, jeans neri, mocassino marrone, il riservato e schivo Toni Servillo raggiunge le sale di Alice nella Città insieme al collega Alberto Malanchino, look da sneakers. Stretta di mano di fronte al cartellone del film di cui sono doppiatori, “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”. Con loro il regista e creatore dell’opera, Lorenzo Mattotti.



In serata il red carpet della pellicola di animazione fa sfilare Greta Scarano, in impermeabile british per arginare il maltempo. Lucia Mascino, in maglia a righe bianche e nere e impermeabile verde scuro, sale le scale con Filippo Timi. Visto che si tratta di cartoni il comico Roberto Ciufoli si porta dietro la moglie Theodora Bugel e i figli Jacopo e Romeo. Nelle stesse ore red carpet glam del film “Run with the Hunted”, di John Swab.



Malgrado la pioggia battente appare Dree Hemingway, modella e pronipote del grande scrittore, che cattura l’attenzione con il suo charme, lo sguardo azzurro e l’outfit nero con Frankstein stampato, i sandali di swarovski dai riflessi azzurri e treccine etniche. E poco dopo, sempre per il cast, si palesano Michael Pitt, in completo di velluto nero, e le belle Mykle McCoslin e Sam Quartin con il piccolo Mitchell Paulsen.



Nel pomeriggio, proseguono gli incontri a latere della Festa. Presso la Roma Lazio Film Commission, anteprima della sesta edizione del Premio Anpoe “La Furrina”. L’evento è preceduto dalla presentazione del libro di Fabrizio Borni “The Big Bud”: omaggio al grande Carlo Pedersoli (Bud Spencer) con una raccolta di inedite fotografie di Borni che ritraggono l’attore scomparso sui set di “Piedone” e “Lo sceriffo extraterrestre”. Ospite d’onore, il figlio Giuseppe Pedersoli. Mentre l’anteprima curata da Francesca Piggianelli e presentata da Fabrizio Pacifici prevede la consegna di alcuni riconoscimenti speciali legati al cinema e al giornalismo.



Per i premiati, l’avvocato Luciano Sovena, il regista Marco Simon Puccioni, il produttore Giampietro Preziosa e Giorgio Belleggia del Messaggero, che ha ottenuto il premio Anpoe. Ricordi e cinema. Lidia Vitale, in completo pantalone e giacca frac grigia con camicia in seta, ospite d’eccezione di “Una casa per Nannarella”: omaggio dello scultore Gianluca Bagliani ad Anna Magnani, con un monumento che sarà inaugurato oggi a Trastevere. Applaude la creativa Giuliana Civello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA