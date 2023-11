“My Fair Lady”, la fioraia Serena Autieri: con il musical un incanto d'amore

Ci sono favole senza tempo che fanno sognare intere generazioni e restano impresse nella memoria. La storia del cinico professore di fonetica Henry Higgins che accetta la scommessa di educare la semplice fioraia Eliza Doolittle per farla entrare nell’alta società, della quale poi si innamorerà perdutamente, è di certo una delle più premiate e rappresentate al mondo. Chi non conosce la bellezza di “My Fair Lady”? Raffinati cultori e giovani appassionati, identità e personalità così diverse per età, si sono ritrovate ieri nell’affollatissimo foyer del teatro Sistina per il debutto del “Musical perfetto da vivere almeno una volta nella vita”, come recita il sottotitolo che trionfa sulle locandine dello storico tempio della commedia musicale di Pietro Garinei e Sandro Giovannini accanto al volto della protagonista: Serena Autieri, che pubblico e invitati aspettano di vedere in tutta la sua bravura, versatilità e naturalmente bellezza. La premiere nazionale è uno tra gli eventi più attesi in cartellone e il capolavoro di Lerner & Loews’s si presenta ricco di sorprese. Tra i più curiosi di scoprire la magia nascosta dietro il sipario ecco Dario Salvatori che si sofferma a parlare con una delle signore del teatro, Donatella Pandimiglio.

Sotto i flash dei fotografi brilla il sorriso di Simona Borioni, in lungo nero con un grande cappello sui lunghi capelli rossi, Carolyn Smith, seguita dall’eleganza di Gloria Guida, in tailleur verde smeraldo. Presenti anche e Stefano Masciarelli e Beppe Convertini, mentre fa il suo ingresso Alda D'Eusanio che al bistrot si ritrova in compagnia di alcune amiche, per allontanarsi un po' dalla colorata agorà in cui si è trasformato il foyer,. Ad attendere gli ospiti glamour c’è il direttore artistico Massimo Romeo Piparo. Serata da red carpet per Michele La Ginestra. Savino Zaba, Stefano Pantano con l’inseparabile moglie Lucia Fattori, con la quale condivide l’amore per la cultura e per lo sport, Dario Salvatori, Patrizia Pellegrino, affascinante nella sua mise nera e sfumature rosa. Nelle prime file, tra gli altri, Enrico Vanzina, Beppe Vessicchio, Monica Setta, Gigi Marzullo con la moglie Antonella de Luliis. Dietro le quinte la protagonista di grandi successi tra teatro, cinema e tv, insieme al cast, tra cui Ivan Castiglione, Manlio Dovì, Gianfranco Phino, Clara Galante, Luca Bacci e la partecipazione straordinaria di Fioretta Mari, freme per mostrare alla platea la sua Eliza, padrona del suo futuro e del suo destino.