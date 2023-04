La banda della Polizia suona all'Opera: è una festa da blu carpet

Un’Alfa Romeo Giulietta del 1957 spicca sul selciato di piazza Beniamino Gigli. Uno dei tanti oggetti storici portati sul blu carpet del celebre slargo a conclusione delle celebrazioni del 171esimo anniversario della Polizia, che per l’occasione porta sul palcoscenico del Teatro dell’Opera la sua talentuosa Banda Musicale. Con la partecipazione di Serena Autieri e il soprano Maria Agresta ed una presentatrice d’eccezione come Paola Saluzzi che riceve, nel corso dell’evento, il premio poliziotto ad honorem per il suo impegno alla divulgazione dei valori della solidarietà e della legalità. Parterre delle grandi occasioni. Sfilano, accolti dal sovrintendente Francesco Giambrone, il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi, il Capo della Polizia Lamberto Giannini, il Questore di Roma Carmine Belfiore.

Prendono posto il produttore Carlo degli Esposti, gli attori Massimo Wertmüller e Alessandro Parrello, interpreti del corto della Polizia “Segni molto particolari”, presentato a Cortinametraggio, e poi Tiberio Timperi. Ecco il conduttore Massimiliano Ossini con Valentina Bisti. Arrivano Patrizia Mirigliani con Miss Italia Lavinia Abate. Il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri chiacchiera con Marino Bartoletti. Appaiono Marisa Laurito con Michele Mirabella. E a seguire il direttore di Rai Uno Stefano Coletta. Ospiti della serata anche gli operatori, i ragazzi e i familiari delle associazioni romane che si prendono cura delle persone con disabilità. Parte la suggestione. La banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal maestro Maurizio Billi, propone, con la Agresta, la “Carmen” di Georges Bizet, i “Vespri Siciliani” di Giuseppe Verdi, “Io te vurria vasà” di Eduardo Di Capua e Vincenzo Russo e con la Autieri, in lungo nero da sera, “Roma nun fa la stupida stasera”, “Over the rainbow”, “Almeno tu nell'universo” e “Caruso”. Il concerto termina con l'Inno Nazionale cantato a sorpresa dal trio d’eccezione Claudio Baglioni-Autieri-Agresta.