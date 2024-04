Roma «esempio di rispetto, educazione e civilità», spunta un biglietto vicino a una scuola in Prati. Quello zainetto ritrovato

Lungo le strade di Roma è usanza lasciare bigliettini ovunque: sul tergicristallo (quasi sempre sollevato) per segnalare l'automobilista di turno che quell'auto è stata parcheggiata male e intralcia il passaggio pedonale. Oppure romantici messaggi per dichiararsi a una perfetta sconosciuta incontrata in una mattinata come tante in autobus o metropolitana. E ancora più intense e piene di gratitudine sono state invece le parole scritte da un anonimo romano per esprimere la sua riconoscenza a colei (colui o coloro) che hanno ritrovato uno zainetto in strada e lo hanno consegnato alla polizia.

Il biglietto

«Vorrei ringraziare immensamente la persona che qualche giorno fa ha provveduto a consegnare lo zainetto smarrito al commissariato di zona», è scritto. Il biglietto di carta è spuntato a poche centinaia di metri dall’entrata di una scuola in via Montezebio, a Prati.

La perdita di un oggetto personale (non solo portafogli, chiavi e o telefonino), ma un sacco contenente con ogni probabilità l’occorrente scolastico può certamente causare momenti di disperazione e rassegnazione. Che si sono trasformati in gioia perché qualcuno - uno sconosciuto - ha rinvenuto lo zaino e lo ha portato immediatamente al commissiarato di via Ruffini. Il mittente del messaggio ha deciso di affidare la sua rionoscenza a un cartello affisso sopra a un palo. «Grazie, esempio di rispetto, educazione e civilità».