Il brindisi all'eleganza è stellare in via del Babuino

La moda animalier che contraddistingue lo stile dello stilista fiorentino si impone a Roma con un’inaugurazione stellare. Merito in primis della madrina prescelta per rappresentare lo storico marchio: di ritorno dall’India dove è stata qualche giorno per portare avanti la sua scuola nel Mustang legata al progetto legato alla Pietro Taricone Onlus, Kasia Smutniak ieri era eterea e illuminante nello stesso tempo in total look Roberto Cavalli. All’inaugurazione dello store di via del Babuino sono arrivati tanti interpreti delle serie televisive più seguite, a cominciare da Desiree Popper nel cast di “Mare fuori” nel ruolo di Consuelo Gomes e ieri curiosamente bionda; poco dopo è entrata Sara Lazzaro in look black e presente nel cast di “La legge di Lidia Poet”.

Ammirato da tutti Ernesto D'argenio che interpreta Italo Pierron in “Rocco Schiavone”, ma nello store che si sviluppa su una superficie di 350 mq, tra specchi, corridoi, abiti desiderabili e un suggestivo lucernario che mostra la bellezza del cielo di Roma, era difficile scegliere chi apprezzare. Aurora Moroni indossava una caratterizzante giacca gialla, mentre non è voluto mancare il Ceo Sergio Azzolari di recente nomina (il 2 aprile), come ovviamente la mente ideatrice di tanta bellezza, Fausto Puglisi direttore creativo perfettamente in grado di celebrare l’identità dello storico marchio. Pietro Turano in giallo animalier si è divertito a giocare e scherzare con Lea Gavino che ha dato anima e volto al personaggio di Viola di Skam Italia 5, mentre nel recente film in costume “L’ombra di Caravaggio” di Michele Placido interpreta la pittrice Artemisia Gentileschi. Simonetta Gianfelici di AltaRoma emanava classe ad ogni passo. Piano piano gli ipnotici spazi si sono riempiti anche con l’arrivo dell’interprete Riccardo Mandolini in questi giorni al cinema con il film “Mia” con Edoardo Leo, la direttrice del corpo di ballo e della scuola di ballo del Teatro dell’Opera di Roma Eleonora Abbagnato in rosso, mentre Michela Quattrociocche era in dalmata bicolor. Sorpresa per la presenza del karateka italiano, campione olimpico a Tokyo 2020 Luigi Busà, ma si salutavano anche le attrici Lorena Cesarini e Giulia Lin. La boutique aperta a inizio novembre è già un punto di attrazione per lo shopping capitolino a cominciare dalla prima sala, un ideale foyer-vetrina che accoglie attraverso un’ideale galleria fashion.