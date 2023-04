Papa Francesco abbraccia i genitori di una bimba morta. Serena e Matteo: «Ha tenuto Angelica in braccio nel 2019»

Hanno fatto il giro del mondo le immagini di Papa Francesco che, all'uscita dal policlinico Gemelli, ha abbracciato una coppia di genitori in lacrime per la morte della loro bambina. Bergoglio ha confortato la coppia, abbracciando la mamma e stringendo le mani del papà, davanti agli occhi commossi dei reporter accorsi da ogni parte del globo per le sue dimissioni dall'ospedale dove era ricoverato da tre giorni.

Papa Francesco dimesso dal Gemelli: «Celebrerò la domenica delle Palme». Confermato il viaggio in Ungheria a fine aprile

Chi sono i genitori abbracciati dal Papa

I due genitori si chiamano Serena Subania e Matteo Rugghia, mentre il nome della loro bimba era Angelica: «Santità, lei l’aveva conosciuta - ha detto il papà - perché nel 2019 è venuto a Casal Bertone e aveva tenuto in braccio Angelica». «Santo Padre, non ce la faccio più, preghi per noi», le parole della mamma mentre singhiozzando si è appoggiata al petto di Bergoglio. Francesco ha ascoltato le parole della donna che, tra le lacrime, continuava a ripetere: «Grazie, grazie…». Il Pontefice ha dato loro la sua benedizione e la sua consolazione sussurrandoo: «Preghiamo per Angelica».