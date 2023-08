Martedì 1 Agosto 2023, 03:07

Un ultimo brindisi prima delle vacanze. Ai successi avuti, a quelli che verranno. Si alzano i calici per i giovani interpreti presenti all’ultima serata de “La domenica dell’attore”, format d’intrattenimento ideato da Giulia Paoletti e Pierfrancesco Nacca, attori a loro volta e padroni di casa di uno degli eventi ormai cult nel circuito di addetti ai lavori di cinema e teatro. Tanto che non mancano autori, attori e sceneggiatori, ma anche volti noti di altri mondi artistici che superano quello attoriale, come Irma Di Paola, affermata coreografa e fondatrice di @effetto.domino e poi Renzo Di Falco, speaker e content creator. La stagione degli eventi che ha offerto al pubblico un anno di musica dal vivo, live performance e speech di operatori, si è conclusa con un ultimo capitolo prima del ritorno a settembre, nel giardino urbano “Vittorio Summer Village” dentro Piazza Vittorio, dove il bistrot Vinificio ha aperto la sua sede estiva in cui “La domenica dell’attore”, ha trovato spesso casa il lunedì sera. Un lunedì che viene chiamato “domenica”, nome singolare che sottolinea il giorno in cui gli attori sono lontani da set e palcoscenici, pronti a godersi un po’ di tempo libero. L’ultima festa prima delle vacanze si è svolta così sulle note del djset di Nina Enne (l’attrice Nina Nicastri), che ha aperto il palco per il live show del cantautore Giacomo Stallone, seguito dalle performance attoriali di Tiziano Scrocca e Luca Bocchetti. Tanti gli ospiti presenti nella sala en plein air all’Esquilino, come Ivano Calafato che saluta Diego Sebastian Misasi insieme al cane Byron interprete a quattro zampe del videoclip di Franco126. Si vedono poi Ilaria Rossi, Alessia De Bandi, Francesca del Fa seguite da Josafat Vagni, mentre si gustano un hamburger il regista Matteo Gentiloni insieme al giovane Andrea Lintozzi. Da Palazzo Mazzoni a Sabaudia dove si è esibita nell’ultimo appuntamento teatrale sul litorale, è tornata anche Claudia Campagnola, giunta con l’amica conduttrice e volto Rai, Metis Di Meo e poco prima dello show, Giulia Fiume Federico Le Pera. “Per noi è stato un anno molto soddisfacente che ci ha visti proporre sempre cose nuove senza snaturare il format di partenza che funziona e che ci ha portati anche ad esser presenti tra eventi collaterali del TEDx di Taranto. Con oltre quaranta artisti durante l’anno, dialoghi aperti con enti di riferimento per noi attori - come Artisti 7607 e Unita -, qui chiudiamo la nostra stagione, felici ma senza accontentarci. Questo è un arrivederci a settembre e possiamo anticipare, non solo a Roma”, hanno dichiarato Giulia e Pierfrancesco, pronti a godersi un po' di relax prima del ritorno.