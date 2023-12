Corti dal mondo al Festival che sa emozionare

Talenti consolidati e in erba. Al Caffè Letterario la fine d’anno fa rima con la terza edizione del “Coliseum International Film Festival”. Ovvero la kermesse che celebra lavori provenienti da tutto il mondo, nata con l'obiettivo di valorizzare il cinema indipendente e le opere prime. Organizzato e curato dall'Aps Pianeta Empatia, con la presidenza di Giuseppe Cuscusa e la direzione artistica di Emanuela Tittocchia, alla finale prendono posto diversi volti noti. La sala è affollatissima. Arrivano Nancy Brilli, Andrea Roncato al braccio della sua Nicole Moscariello. Appaiono lo scrittore Massimo Benenato, figlio di Franco Franchi, e poi le attrici Anna Teresa Rossini con Silvia Siravo. Posti prenotati per il produttore Claudio Bucci, Simon & The Stars, Maurizio Mattioli, Janet De Nardis, Nicola Nocella e Sara Pastore. La Tittocchia, che conduce l’happening in lungo di seta nero con corpetto importante tempestato di strass, ricorda che al festival sono arrivate ben 1.778 richieste di ammissione di titoli cinematografici provenienti da 108 nazioni.

E alla fine ne sono stati ammessi 198 internazionali e 140 nazionali. Alla serata clou, in lista inoltre registi e attori emergenti come Angelica Cacciapaglia, Joe Palermo, Bob Caprai, ma anche Davide Como, Gabriel Carlevale, Irene Magnani e Sara Corbioli. Poi premiati stranieri come Susan Hoecke, Pierre-Marie Personnier e Gail Malbete. Premio speciale al grandissimo Blasco Giurato, direttore della fotografia di mitiche opere tra cui “Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore, per cui ottenne la nomination ai Bafta (gli Oscar inglesi) e il Felix per la miglior fotografia, e che ci ha lasciati un anno fa. Applausi, commozione e apprezzamenti. Volti noti anche coloro che consegnano i premi: la scaletta prevede Nicole Santinelli, modella e vicepresidente Pianeta Empatia, gli attori Adriana Russo e Carmine Faraco, il conduttore e autore d'inchieste teatrali David Gramiccioli. E si va avanti fino a tardi. E poi brindisi di rito al successo dell'iniziativa.