Roma, il Concertone del Primo Maggio sbarca nel web3: arriva l’Nft ufficiale firmato Decripto&Onlymusix

Onlymusix, il primo marketplace italiano per NFT musicali, in collaborazione con Decripto.org, testata giornalistica investigativa Web3, porta i POAP NFT al Concerto del Primo Maggio 2023.

Si tratta della prima volta in Italia in cui il Web3 incontra un pubblico generalista così vasto, all’interno del più grande evento gratuito di musica dal vivo in Europa. Nato nel 1990, l’evento è promosso da CGIL, CISL e UIL e viene organizzato annualmente a Roma richiamando centinaia di migliaia di spettatori. Il Concerto viene anche trasmesso integralmente in diretta tv e radio da RAI 3 e RAI Radio 2.

Tra gli artisti presenti in piazza San Giovanni: Aurora, Lazza, Coma_Cose, Geolier, Emma, Carl Brave, Tananai, Francesco Gabbani, Ariete, MR.Rain, Piero Pelù con Alborosie, Matteo Paolillo, Righeira, Mara Sattei, Il Tre, Baustelle, Levante, Aiello, Rocco Hunt, BNKR44, Gaia, Alfa, Giuse The Lizia, Fulminacci, Mille, Neima Ezza, Rose Villain, Wayne, Ciliari, Tropea, Napoleone, Uzi Lvke, L'Orchestraccia, Epoque, Ginevra, Serendipity, Paolo Benvegnù. Alla conduzione Ambra Angiolini affiancata da Biggio.

Il funzionamento

Durante la giornata il pubblico potrà inquadrare con il proprio smartphone un QR code che sarà presente su un grande totem e sui maxischermi in piazza e, con un paio di click, reclamare il POAP NFT ufficiale della manifestazione. Oltre a costituire un memorabilia digitale e imperituro dell’evento, tra i possessori del POAP verranno selezionate in modo casuale 10 persone (5 vincitori più 5 accompagnatori) che potranno realizzare il sogno di accedere al backstage del concerto e vedere da vicino i propri artisti preferiti!

POAP, cosa sono?

I POAP, acronimo di Proof of Attendance Protocol, sono NFT unici e gratuiti che possono essere reclamati e collezionati per dimostrare la propria partecipazione a un evento. Sfruttando la tecnologia blockchain, il POAP non rappresenta solo un certificato di partecipazione o un memorabilia, ma può diventare uno strumento per attuare campagne di marketing e fidelizzazione o per premiare i partecipanti con oggetti digitali o esperienze, come nel caso del Concerto del Primo Maggio 2023.

Onlymusix

Onlymusix è il primo Marketplace NFT per la musica in Europa, costruito su un’architettura cloud scalabile con rigorosi standard di sicurezza, fornisce caratteristiche uniche su misura per artisti musicali ed etichette. Onlymusix è un prodotto di Onlytech Industries, azienda specializzata nello sviluppo di prodotti basati su tecnologia Blockchain. L’azienda nasce come spin off di “The I”.