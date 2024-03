Sabato 30 Marzo 2024, 10:27 - Ultimo aggiornamento: 10:33

Le oltre duemila poltrone di velluto rosso della sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica sono state occupate con facilità. Tutti i presenti erano infatti in trepidante attesa di lasciarsi cullare dalle note eseguite dalla Banda Musicale della Marina Militare, diretta dal Maestro Capitano di Vascello Antonio Barbagallo che, come da tradizione, ha dato il via al concerto di solidarietà a sostegno della “Fondazione Francesca Rava - NPH Italia Onlus”.

Tra i primi ad arrivare, puntuali e inappuntabili, ecco il ministro della Difesa Guido Crosetto che ha colto l’occasione per salutare i padroni di casa il Capo di Stato Maggiore della Marina Enrico Credendino, il Capo di Stato Maggiore della Difesa l’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone e il sottosegretario di Stato alla Difesa l’Onorevole Matteo Perego di Cremnago. La giornalista Veronica Maya, in lungo abito turchese ha condotto l'emozionante serata affiancata dal Capitano di Corvetta Florinda Buschi e dal Tenente di vascello Federico Messini.

Tra un'impeccabile esecuzione dell’inno nazionale e di brani di colonne sonore di Ennio Morricone, il presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Paolo Perrone ha presentato la moneta dedicata al Giro del Mondo Nave Vespucci, mentre il Capitano di Vascello Enrico Vignola ha illustrato con orgoglio l’insieme delle numerose attività umane svolte nel 2023 dalla Marina Militare. Applausi calorosi per Rajae Bezzaz, l’inviata di “Striscia la Notizia” che insieme a Maria Vittoria Rava, Presidente della Fondazione Rava, ha voluto sottolineare l’importanza del progetto “Palla al centro”, ideato per supportare circa 40 detenuti dai 14 ai 25 anni.

Ma la cooperazione tra la Marina e la Fondazione Rava inizia nel 2010, quando dopo il terremoto di Haiti nave Cavour imbarcò personale, mezzi della Protezione Civile e della Croce Rossa per fornire aiuti; quest’anno la solidarietà è stata consolidata con l’operazione Levante a bordo della nave Vulcano: qui il personale medico della Difesa e quello ostetrico e ginecologico della Fondazione hanno curato i civili, soprattutto minori, nelle immediate vicinanze di Gaza.