Cinecibo, assaggi di cinema gourmet

Metti una sera a cena tra arte, cinema e gusto. Sfilata di attori, registi e protagonisti del piccolo schermo sull’Aurelia per la finalissima di Cinecibo, il Festival del Cinema Gastronomico che valorizza il Made in Italy agroalimentare, schierando in gara opere audiovisive. Ingressi radiosi e smaglianti, il Natale che si avvicina, le luci calde e i tavoli apparecchiati a festa. Arriva Claudia Gerini, chicchissima in seta e decoltè. Nondimeno Antonia Liskova, giacca smoking con scollo vertiginoso. Spunta una pelliccia di piume gialle: è Andrea Delogu, in compagnia del modello Luigi Bruno. In black e pizzo Debora Caprioglio, con il suo Francesco. Sceglie il nero anche Alessandro Tersigni. È beige l’abito indossato da Rossella Brescia, con gonna a balze. Ecco gli storici protagonisti di Boris: Ninni Bruschetta e Paolo Calabresi. C’è anche Massimiliano Bruno insieme all’attrice Sara Baccarini. Look collegiale per Giulio Scarpati. Più sporty i Manetti Bros, presidenti onorari della kermesse. Presenti anche l’attore Luca Martella e il regista Cristian Marazziti. Tutti prendono posto, via al merito. La giornalista Rai Laura Squizzato chiama sul palco i premiati. Targhe alla mano, gli ospiti, accolti da Fabrizio Pacifici, deliziano il palato con la vera protagonista della serata: la zizzona di Battipaglia.

Brindisi, trionfo di dolci e sale sul palco il giornalista Gioacchino Bonsignore, curatore della rubrica Gusto all’interno del TG5. Applausi agli chef Fabio Campoli e Alessandro Cerchiello, ai quali vengono consegnati gli Italian Food News Award 2023, in rappresentanza di aziende e prodotti del settore agroalimentare italiano. La sala è gremita per l’ultima delle tre giornate della rassegna, ideata da Donato Ciociola e iniziata con la proiezione di cortometraggi e documentari sotto l’occhio critico degli studenti dell’Istituto Cine-Tv Roberto Rossellini e degli alberghieri Pellegrino Artusi, Palombara Sabina e Vincenzo Gioberti. Una giuria di esperti, composta dall’attore Alessio Vassallo, dal regista Stefano Reali, dallo schermidore Stefano Pantano e dalla compagna Lucia Fattori, campionessa di paracadutismo, ha poi decretato il vincitore. Uno show cooking ha inaugurato invece la seconda giornata, condotto dalla giornalista Angelica Amodei e da Elena Scisci: una sfida avvincente, combattuta ai fornelli tra l’attrice Donatella Finocchiaro in coppia con Matilde Brandi e Dario Bandiera; sempre la Brandi ha poi sfidato Roberta Giarrusso, dinanzi un corpo di giurati formato da attrici, modelle e influencer.