Stasera tutto è possibile, su Rai2 la terza puntata del comedy show condotto da Stefano De Martino: giochi e ospiti

Stasera tutto è possibile, torna oggi, alle 21.20 su Rai2, con una nuova puntata. Il comedy show condotto anche questo anno da Stefano De Martino in cui attori, comici e personaggi del mondo dello spettacolo si metterono in gioco con una serie di prove (senza nessun oremio) è pronto a far divertire anche stasera milioni di telespettatori.

Stasera Tutto è possibile, ospiti e giochi

“Stasera tutto è possibile”, è al suo terzo appuntamento; la puntata che andrà in onda stasera in tv, lunedì 15 aprile su Rai 2 alle ore 21.20, dall'Auditorium Rai di Napoli, ha come titolo “BiblioStep”; tra gli ospiti oltre a Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Vincenzo De Lucia (che imiterà Federica Sciarelli), anche Nathalie Guetta, Massimo Lopez, Andrea Delogu e Lorella Boccia.

Tra i giochi, oltre all'immancabile Stanza Inclinata ci saranno: Step Burger, Speed Quiz, Segui il labiale e Alphabody.