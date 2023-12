Andrea Delogu: «Vado in analisi da dieci anni. A San Patrignano eravamo una grande famiglia»

Andrea Delogu è abbastanza soddisfatta di se stessa. Mai esagerare. Ma «“40 e sto” è stato un successo e, più in generale, sento di aver maturato una conoscenza maggiore di me stessa: so un pochino di più chi sono». A La Stampa la conduttrice racconta la sua crescita da bambina a donna: «Ero una bimba molto inquieta e questo non è cambiato: lo sono ancora. Inoltre mi fidavo molto delle persone: a San Patrignano eravamo una grande famiglia. Questa fiducia nel prossimo e nel mondo mi è rimasta addosso: crescendo non l’ho persa, al massimo si è allentata un filino. Poi, come tutti, anch’io ho i miei momenti bui, dove piango nella doccia ascoltando Max Pezzali, ma mi aggrappo sempre all’idea che dopo si sta meglio».

L'analisi

E se sta meglio è anche grazie al suo coraggio di mettersi di continuo in discussione. E di farsi aiutare: «Io vado in analisi da dieci anni e mi sono resa conto che se impari dalla sofferenza, le cose cambiano. Quando invece non riesci a guardare in faccia il dolore, e lo nascondi, allora marcisce… Ma marcisce dentro di te. Non è facile guardarsi dentro: a volte è persino più doloroso della ferita stessa. Tuttavia è un grande regalo vedere le cicatrici rimarginarsi».

Le pose sexy

Sui social, come Elodie, anche Andrea Delogu non si risparmia in pose sexy. Ma respinge ogni accusa di donna oggetto: «Se una donna si spoglia perché glielo chiedono gli autori di uno show, di un film o di una pubblicità che interpreta, nessuno fa una piega.

Il divorzio da Montanari

Se invece si spoglia perché lo decide lei, allora presta il fianco al patriarcato. Questa cosa non ha senso: decidetevi».

In amore, dopo la fine del matrimonio con Francesco Montanari, Andrea ha riaperto il suo cuore a un compagno di 25 anni. La differenza d’età? Si sente zero assicura. «E all’inizio è stato uno choc anche per me, ho quasi pensato di non essere adulta io. In realtà abbiamo tante cose che ci uniscono: anche lui ha un passato non facile e una grande sensibilità. Inoltre stravede per gli anni 80!».

Mai pensato di fare un docu-film sulla sua storia? «Da spettatrice mi piacciono da morire: le ho viste tutte e spero ne facciamo altre. Quanto a me, è chiaro che se sei un personaggio pubblico non puoi raccontare solo il bello della tua vita. Sia io che Francesco eravamo molto esposti sui social ma, per fortuna, la notizia della nostra rottura è uscita quando un pezzettino di cuore si era già messo a posto. Diversamente, non so se avrei retto la sofferenza e in più anche il racconto popolare»

I desideri per il 2024

Per il 2024 chiede solo una cosa: «Vorrei avere sempre e per sempre la salute. E mai più pandemie, grazie. Sul lavoro, chiederei di poter continuare a dare vita a delle idee: negli anni passati ho sempre accettato proposte altrui, solo di recente sto scommettendo su progetti tutti miei. Quanto all’amore, vorrei il “per sempre” anche se sappiamo tutti che non esiste…».