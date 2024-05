Sabato 25 Maggio 2024, 05:20

Parata di personalità a Palazzo Grillo per il “Gala degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici del Telefono Rosa 2024”. Applausi e emozioni nella suggestiva sede dell’associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Ordine Militare di Malta dove, ogni anno, vengono premiati quanti si sono distinti per il loro impegno nella lotta alla violenza di genere. Alla cerimonia, presentata dall’attrice Federica Cifola, hanno partecipato, oltre alla presidente del Telefono Rosa Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, numerosi sostenitori della onlus. Presenti, tra gli altri, gli assessori alle pari opportunità della regione Lazio e del comune di Roma Simona Renata Baldassarre e Monica Lucarelli e Massimo Martinelli, ex direttore de Il Messaggero. A ricevere il titolo di Ambasciatore il procuratore aggiunto presso il tribunale di Roma, Giuseppe Cascini, il direttore del Tg2 Antonio Preziosi e le giornaliste Serena Bortone e Simona Tagliaventi.



«Da ormai 36 anni sosteniamo le donne e le prendiamo per mano nel loro percorso di fuoriuscita dalla violenza. Spesso le vittime di violenza di genere vengono chiamate sopravvissute- dice Maria Gabriella Moscatelli- Per noi sono donne rinate. Dopo un percorso nei Cav o nelle case rifugio le vediamo sbocciare, tornare autonome e combattive. La loro forza e il loro coraggio ci spingono ad andare avanti e ad affrontare le difficoltà quotidiane. Negli anni abbiamo aiutato tantissime donne e altrettanti bambini e bambine. Ci fa capire che il nostro impegno non è stato vano».

Sul podio degli Ambasciatori anche il senatore e presidente AC Monza Adriano Galliani, il direttore dell’Espresso Enrico Bellavia, la head of marketing Motorola Giorgia Bulgarella, il procuratore capo di Tivoli Francesco Menditto e l’avvocato Nunzio Citrella. Telefono Rosa Onlus nasce a Roma nel febbraio 1988 quando, tre donne, decidono di combattere e portare allo scoperto il fenomeno della violenza sommersa, nascosta tra le mura domestiche. Nel tempo è diventato un indispensabile strumento di difesa e denuncia per donne e minori: 36 anni di lotte, successi e sconfitte, di leggi e diritti conquistati. Oggi Telefono Rosa è presente su tutto il territorio nazionale e il suo centralino è attivo 24 ore su 24. La mission è offrire alle donne ascolto, accoglienza, sicurezza e protezione. Solo nello scorso anno l’associazione ha ricevuto 5000 telefonate e risposto a 4000 richieste di aiuto.

