Domenica 26 Maggio 2024, 07:00

L’idea di cimentarsi nella scrittura prende forma oltre dieci anni fa, ma il debutto come scrittore per Vinicio Marchioni era nell’aria, merito della sua carriera di attore che lo ha messo di fronte a diverse storie, a svariati personaggi e alla necessità di osservare gli esseri umani da una posizione privilegiata. L’esordio della sua passione letteraria ha preso così forma con il romanzo dal titolo “Tre notti” edito Rizzoli e che ieri è stato presentato nell’accogliente libreria Spazio Sette. Le rampe di scale che portano alla sala adibita agli incontri con gli scrittori hanno visto salire diversi colleghi ed interpreti del cinema e del teatro italiano, tutti amici e da sempre estimatori della recitazione di Marchioni, di recente protagonista del film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi.

La prima fan era ovviamente la moglie Milena Mancini sorridente e accogliente, ha preso posto in prima fila come gli affiatati Dino Abbrescia e la moglie Susy Laude. Non è mancato il sempre fascinoso Tommaso Ragno seduto poco lontano dall’attore e IL regista Michele Placido arrivato con la moglie Federica Vincenti, produttrice cinematografica. Placido scherza, interviene.

Nello spazio di via dei Barbieri è arrivato il responsabile casting Pino Pellegrino che si accomodava vicino a Michela Andreozzi; poco distante prendevano posto anche Sonia Bergamasco e Orsetta Gregoretti. Sala riempita anche da Milena Mulas, Felice Laudadio, Rocco Giallini e dal produttore teatrale Franco Clavari. Silvia Scola si confrontava con Raffaella Spizzichino e con il regista Daniele Vicari arrivato giusto in tempo per l’inizio della presentazione. Applausi anche da parte dei colleghi Emanuela Rea e Alberto Testone. Marchioni, stimolato dalla moderatrice Paola Jacobbi ha raccontato la sua grande passione per la letteratura: «Quando mi sono iscritto all’università avrei voluto fare lo scrittore, invece sono stato contagiato dal teatro e ho iniziato a raccontare le storie facendo l’attore. Poi ho aperto dei vecchi diari durante un trasloco, li ho riletti e ho ritrovato quell’adolescente, quel ragazzetto che ero io a 15 anni». Chissà che la storia ambientata nella periferia di Roma nel 1991 e che vede come protagonista l'inquieto Andrea non diventi presto anche un film.