Giovedì 23 Maggio 2024, 21:13

Una presentazione che si è trasformata in un momento di dialogo e confronto. Merito di Alessandro Giuli, presidente del “MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo” e giornalista che ha dato ascolto alla sua storia professionale e ha scelto di scrivere un pamphlet dal titolo sintomatico ed emblematico “Gramsci è vivo. Sillabario per un’egemonia contemporanea” edito Rizzoli. Ieri alla libreria Mondadori di piazza Cola di Rienzo Giuli ha scelto di presentarlo affiancato da tre rappresentati del mondo intellettuale, giornalistico e culturale come Giuliano Ferrara, Pierluigi Battista e Sabrina Ferilli; l’attrice è stata accolta con entusiasmo. In prima fila si accomodava la moglie di Giuli Valeria Falcioni giornalista di Sky e la sorella dell’autore Antonella Giuli. A sorpresa è arrivata anche Arianna Meloni, seguita poco dopo anche dalle giornaliste Annalisa Bruchi e Serena Bortone.



Tra il pubblico presente si riconoscevano Eleonora Daniele in rosa, Salvo Sottile, Vincenzo Spadafora, l’intellettuale Fulvio Abbate, Federico Palmaroli e Pierluigi Pardo. Non poteva mancare Enzo, il bassotto di Battista che ha seguito la presentazione senza mai abbaiare. Partendo dalla domanda se possa o meno esistere una destra di sistema che non recida le proprie radici, né corra il rischio d’inseguire la sinistra in ritardo, Giuli ha affrontato la contesa delle idee per costruire un progetto in divenire. I temi affrontati sono stati gli stessi presenti nel testo: dalla celebrazione della Costituzione italiana alla vocazione sociale delle arti, dalla polemica contro la cultura woke al superamento del sovranismo; dal ritorno alla politica come fatica dello spirito alla ricerca di un nuovo umanesimo digitale e comunitario; dalla missione euro-mediterranea dell’Italia alla costruzione d’un racconto dinamico dell’identità nazionale.



Questo sillabario rappresenta allora un diario di viaggio che Giuli ha estrapolato partendo dalla sua esperienza alla guida del MAXXI dando vita ad un itinerario culturale dove non possono esistere reticenze, complessi di inferiorità o sindromi di grandezza. Perché, come scrive l’autore, l’augurio è che si arrivi ad un presente «libertario e liberatorio al contempo. Come la destra che vorrei».

