Lunedì 27 Maggio 2024, 00:05

L'ultimo giorno del concorso ippico di Piazza di Siena è una passerella imperdibile per molti. Specialmente i diversi lunch glam tra cui quello organizzato da Simona Agnes e il marito Pierluca Impronta, ad di Mag, con ospiti illustri come Carmine Masiello, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, il ministro delle Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati, in tailleur bianco, e il direttore del Tg2 Antonio Preziosi con la moglie Susanna Lemma. Li raggiungono Bruno Vespa con la moglie Augusta Iannini, il direttore del Tg3 Mario Orfeo e Serena Autieri, in delizioso rosa, con il marito Enrico Griselli e la figlia Giulia Tosca. Nelle stesse ore il sindaco di Roma Roberto Gualtieri fa una pausa presso il Casino dell’Orologio e poi consegna la Lupa Capitolina all'americano Karl Cook, vincitore del Gran Premio Rolex Roma.

In un’altra lounge ecco Sofia Bruscoli, in mini short bianchi con giacca in tinta, con la figlia Nicole. Passano sul viale vip Esther Crimi, Berta Zezza, la conduttrice del Tg2 Maria Concetta Mattei e il direttore generale Luiss Giovanni Lo Storto. Sguardi di ammirazione per l’attrice Matilde Gioli, dagli occhi di cielo, in elegante outfit bianco. Ma anche per Nancy Brilli, in cappellino di paglia come richiede il dress code dell’evento, e blusa chiara. Nella folla di nomi noti che si affaccia sull’ovale, ecco Emanuele Tornaboni con la sua Anna. Lungo i vari palchi degli sponsor si passeggia, si chiacchiera, si degustano bollicine e ottimi menù a base di frutta, finger food e golosità dolci e salate. Sugli spalti folla oceanica di spettatori e curiosi. Era tanto che non si vedeva una simile folla, da queste parti. Circa 56mila presenze, il 12% in più dello scorso anno, e l'esplosione di interesse da parte dei giovanissimi, grazie ai social. Questi numeri, e il clima di festa che ha accolto i 202 atleti provenienti da 30 nazioni, sono il motivo per il quale Marco Di Paola, presidente Fise, definisce questa edizione come una delle più belle. Tra un viale e l’altro passeggia anche la fulva conduttrice Veronica Maya. Lunghi applausi per il carosello finale dei Lancieri di Montebello, che come sempre conclude con forza e grande stile il prestigioso appuntamento ippico della Capitale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA