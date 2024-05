"Danzare sulla musica", lo spettacolo di Obiettivo Fucsia per le donne contro la violenza di genere. Ecco come partecipare

Obiettivo Fucsia è la nuova associazione contro la violenza di genere a tema danza. Frutto dell'esperienza delle due donne fondatrici, il 1° giugno alle 18 presenterà al pubblico lo spettacolo "Danzare sulla musica", nella Sala Santa Rita in via Montanara 8, dietro il Teatro di Marcello. Attraverso il canto, la danza contemporanea, il teatro e la musica lo spettatore verrà trasportato nelle sonorità della Puglia con la pizzica, un ballo che ha sempre avuto anche un ruolo terapeutico, soprattutto per le donne che soffrivano di depressione e che provavano un profondo dolore a causa della propria condizione.

L'iniziativa

Al termine dello spettacolo, il progetto si arricchisce di un dibattito con le associazioni operanti nel settore, con professionisti ed esperti, un’opportunità per poter dare informazioni utili, per sensibilizzare donne ed uomini e portare una maggiore conoscenza del problema e delle sue possibili soluzioni, aiutando le donne vittime di violenza a compiere azioni concrete e scelte coraggiose, per liberarsi da situazioni di soprusi e violenze psicologiche e/o fisiche.

Sono previsti gli interventi di rappresentanti istituzionali del Municipio I Roma Centro, che ha patrocinato l'iniziativa, della Presidente dell'Associazione Obiettivo Fucsia, Francesca Canella, e della Vice Presidente Rossella De Rosa; delle artiste e protagoniste dello spettacolo, Ludovica Morleo, Francesca Cianca, Micaela Sangermano, della Presidente della Casa Internazionale delle donne Maura Cossutta e della Presidente dell'Associazione Donna e Politiche Familiari Teresa Dattilo.

Ingresso libero, come prenotarsi

Modera l'Avv. Laila Perciballi, Garante dei diritti delle persone anziane.

Ingresso libero con contributo volontario per l'Associazione Obiettivo Fucsia. Per informazioni: +39 3357466582. Mail: obiettivofucsia@gmail.com