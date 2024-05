"La Penna d'Oca del Campidoglio". Un premio eco e pet friendly per chi fa la differenza ed aiuta il pianeta

Ognuno fa la sua parte ed ogni giorno sono semprte di più le persone che con piccoli gesti quotidiano fanno la differenza in difesa dell'ambiente e degli animali. Con questo scopo nasce il premio "La Penna d'Oca del Campidoglio", che si svolgerà il 30 maggio 2024 ore 16.00 presso la Protomoteca in Campidoglio. Un riconoscimento che sottolinea il legame tra uomini, animali, ambiente ed ispirato proprio alle oche che 390 anni prima della nascita di Cristo salvarono Roma. Una leggenda che affonda le radici nell'antichità. Durante l'assedio dei Galli di Brennio, infatti, le oche presenti sul Campidoglio, unici animali superstiti alla fame degli assediati perché sacre a Giunone, cominciarono a starnazzare rumorosamente avvertendo del pericolo l’ex Console Marco Manlio e i romani assediati che in questo modo riuscirono a salvarsi. Da questo racconto storico alle “storie” più recenti raccontate per mano di penne d’autore, ma non solo, che ogni giorno contribuiscono alla tutela del mondo che ci circonda.

Il premio, ideato dall'associazione Pet Carpet, è stato fortemente voluto dal Consigliere e segretario dell'Assemblea Capitolina Fabrizio Santori, da sempre attento alle cause che uniscono "mani e zampe". La cerimonia, realizzata grazie alla collaborazione di realtà come Giuntini e Cucciolotta, prevede la partecipazione di numerosi personaggi del mondo del giornalismo, della cultura, dello spettacolo e forze dell'ordine. I protagonisti principali saranno però gli studenti di alcune scuole che con laboratori e progetti green fanno sperare in un futuro migliore. Ingresso gratuito su prenotazione. Info www.petcarpetfestival.it