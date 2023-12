Capodanno, a Cieloterra si brinda al nuovo anno in un videogame: dodici ore di musica no stop con artisti da tutto il mondo

Una Vice City con dodici ore di musica no stop per brindare al nuovo anno. L’evento, unico nella storia, si terrà a Roma nella celebre location CieloTerra solo il 31 dicembre: 3000 mq di spazio che si trasformeranno in un videogame con allestimenti ad hoc per creare il mood di un sobborgo industriale.

L'evento

In scena tre Stages di cui uno completamente inedito, 30 artisti provenienti da ogni parte del mondo, 5 crew tra quelle che nel 2023 hanno avuto un grande successo su questo palco.

In consolle, nell’area Tekno Quarter, ci sarà Tekno_mobil_squad con Crystal Distortion un'icona Della musica elettronica tekno mondiale. Fondatore della leggendaria crew Spiral Tribe, che ha fatto risuonare il suo sound in tutto il mondo, definendo un genere che ha influenzato le ultime generazioni di dj, producer, party monters. A seguire Teknoravers con Ladymaru & La.pucci. E ancora: Fluida.party feat Laroboterie con St.robot, Giannichelli e Fivequestionmarks. Nella zona Suburban si esibirà Rebelrebelrome nel nuovo stage del capannone accanto alla sede principale che il pubblico dovrà cercare proprio come se si trovasse nel famoso videogame di Vice City. Qui in consolle si susseguiranno Zerocaino, Fabriziosala, Orlings, Bonza_f oltre ad un ospite speciale. Nell’Hard Techno Island, la nuova isola di Vice City, ci saranno tre guest che verranno scoperte nel corso della notte: Secret from Detroit, Secret from Tokyo e Secret from Berlin. L’appuntamento è in via di Portonaccio 23 dalle 23 alle 11 del mattino.