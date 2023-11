Una notte Techno per aiutare i bambini di Gaza e per sostenere le donne vittime di violenza: l'evento di CieloTerra

Sabato 25 novembre dalle ore 23 CieloTerra presenta “Le Due G”, un evento Techno per aiutare i bambini di Gaza e per ricordare Giulia Cecchettin e tutte le vittime di femminicidio.

L'evento

Dopo il successo di Safe & Sound, l’evento a sostegno dei bambini di Gaza organizzato dal locale di via Portonaccio in collaborazione con “Medici Senza Frontiere”, un nuovo appuntamento con la musica e la solidarietà. Questa volta i beneficiari dell’operazione sono gli operatori sanitari di “Save THE Children” impegnati a Gaza nelle operazioni di salvataggio dei minori e l’associazione antiviolenza della cittadina di Giulia Cecchettin: Centro Antiviolenza di Vigevano & Lomellina Kore Cooperativa Sociale Onlus. Ad esibirsi tre delle crew più famose di Roma e di Italia: Rebel Rebel (con Federica Sco) Contrast (Con Giano e Innhorta) e Traumers (con Siobahn). L’evento questa volta non si terrà a CIELOTERRA ma all’Enfer Club di Montesacro (via Nomentana 536) che ha concesso a prezzo ridotto gli spazi per la vicinanza del locale a questo tipo di iniziative politiche e sociali.