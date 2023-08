Attori e registi, un fiume di Cinema sul Tevere

Riflettori accesi sulla calda "Estate Romana" con i protagonisti del grande e piccolo schermo che incontrano fan, appassionati e cinefili nel corso di una delle manifestazioni d’intrattenimento più partecipate della Capitale e che, nel tempo, ha registrato oltre un milione di spettatori e visitatori. Quest’anno “Lungo il Tevere…Roma” ha ospitato la rassegna “Un fiume di Cinema”, una serie di appuntamenti serali dedicati alla settima arte e all’universo della televisione, organizzati dall’associazione culturale “La Vela d'Oro” dopo il successo riscosso dall'arena nel 2022. Sul palco si alternano addetti ai lavori, attori e filmmaker che si confrontano con il pubblico raccontando storie di vita e aneddoti curiosi della loro carriera o dei set. Dibattiti, talk all'aperto, flash e selfie per Ivano De Matteo, in compagnia della sceneggiatrice Valentina Ferlan e del critico cinematografico Steve Della Casa. Li accoglie, fra gli altri organizzatori, Giovanna Pugliese di Zètema Progetto Cultura. Si riconosce il giornalista ed esperto di food Giuseppe Cerasa, che scambia qualche battuta con Francesco Panella, volto della trasmissione “Little Big Italy” sul canale Nove. Arriva anche l’assessore capitolino alla cultura Miguel Gotor.

Ecco l’attrice Simona Marchini, che prende posto accanto al conduttore radiofonico Claudio De Pasqualis, mentre il commediografo e regista Massimiliano Bruno, insieme alla sua Sara Baccarini, regala sorrisi ai tanti ammiratori accorsi per salutarlo a due passi da Ponte Cestio.

Chiude tra gli applausi la kermesse Rocco Papaleo, di ritorno in città dalla sua “Basilicata coast to coast” per parlare del film “Scordato” che vanta l’interpretazione della cantautrice Giorgia, vera rivelazione del cast. In agenda esibizioni teatrali, musica, danza, reading d’autore e performing art, due eventi pensati e curati dagli studenti del master universitario di I livello in “Economia, organizzazione e progettazione dello spettacolo dal vivo”, promosso dall’Università La Sapienza, diretto da Stefano Locatelli e coordinato da Roberta Scaglione. Con l’iniziativa “ARTevere scorre”, il tema dello “scorrere” si lega alla modalità di fruizione delle varie performance che, in scena solo per poco, lasciano subito spazio alle successive con un focus sui giovani artisti in erba e i talenti emergenti.