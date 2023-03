Arrivano i Gemelli Diversi e la discoteca si scatena

Domenica 12 Marzo 2023, 22:24







Un viaggio musicale a ritroso come fosse una macchina del tempo. Effetto nostalgia tutto da ballare. La notte live l’hanno regalata i Gemelli Diversi con il loro ritorno dal vivo alla consolle-palcoscenico del club Toy Room. L’attesa era di quelle importanti, confermata dalla lunghissima fila all’ingresso che ha fatto registrare il sold out. Quando hanno fatto il loro ingresso Thema e Strano al centro del club, accompagnati dall’iconico ‘Frank The bear’ l’orsetto più amato dalla nightlife romana, il pubblico è andato in delirio con telefonini al cielo per immortalare i pop rapper che soprattutto nei primi anni 2000 ha sfornato un successo radiofonico dopo l’altro. E via con i loro brani di successo che hanno emozionato il pubblico della dancefloor. “Fotoricordo”, ‘Mary” fino a “Un attimo ancora”. Gara di selfie, baci, abbracci e qualche lacrima di commozione.