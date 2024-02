Gemelli DiVersi: età, componenti, canzoni e divisione. Chi sono il gruppo rap in duetto con Mr. Rain a Sanremo 2024

I Gemelli Diversi tornano all'Ariston per duettare con Mr. Rain. Dopo il terzo posto nel 2023, Mr. Rain torna in gara sul palco del Festival di Sanremo 2024. Per l'occasione il rapper ha scelto il brano Due altalene. Nella serata delle cover l'artista si esibirà con Mary in duetto con i Gemelli DiVersi. Scopriamo dunque qualcosa in piu' sul gruppo rap.

Mr. Rain: età, altezza, fidanzata (che lo ha salvato) e il gossip (smentito) sulla Gregoraci. Chi è il Big a Sanremo 2024 Video