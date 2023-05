Roma, nasce il comitato "Tor Marancia 90" in occasione del 90esimo compleanno della borgata

Nell’ottavo Municipio di Roma arrivano i festeggiamenti per i 90 anni della borgata Tor Marancia che ricorda la sua fondazione dal 1933. Sarà un weekend ricco di iniziative, patrocinate dal Municipio VIII, realizzate con la collaborazione delle associazioni e i comitati del territorio.

"Questa iniziativa nasce circa un anno fa -ci racconta Giuliano dell'Associazione Parco della Torre- dopo aver ritrovato tra le carte dell'archivio capitolino una delibera del Governatorato fascista datata 6 maggio del 1933 che assegnava al territorio una nuova costruzione di un gruppo di ricoveri per i baraccati in località Tor Marancio. Questa avrebbe poi dato vita alla nostra borgata, in cui vennero a vivere circa 3mila persone".

La notizia in anteprima, che ci rilascia Giuliano, per questa occasione è la costituzione di un comitato promotore "Tor Marancia 90", in cui istituzioni, comitati, associazioni e soggetti attivi sul territorio firmeranno l'impegno a organizzare in rete eventi culturali e di valorizzazione ambientale lungo tutto l'anno del 90esimo anniversario, dunque, fino al 6 maggio del 2024.

Roma, la Garbatella festeggia il suo 103esimo compleanno con un programma ricco di eventi

I festeggiamenti per il 90esimo compleanno, partiti con un brindisi tra la comunità, le istitutizioni e le associazioni, proseguiranno per tutta la giornata con presentazioni, passeggiate e visite guidate, concerti e altre attività aperte al pubblico, in particolare per bambini. "L'evento, patrocinato dal Municipio, è stato organizzato insieme agli istituti S. Alessio e San Michele presenti nella borgata e tante associazioni, come Libelà con cui installeremo la panchina 91, realizzata con plastica riciclata, del progetto “100 panchine per Roma” di Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, e l'Associazione TormarArte con cui faremo la visita guidata dei murales".

Proprio raccontandoci la storia di uno dei murales presenti nella borgata, Giuliano ci svela la storia dietro il soprannome "Shanghai": "La prima costruzione venne collocata all'interno di un avvallamento, definito la buca, che si allagava ad ogni pioggia, come al passaggio di un monsone asiatico, per lo scolo di tutte le acque piovane. Da qui il soprannome Shangai. Ai murales, inoltre, è raffigurato un pesce con la testa di una statua presente allo stadio dei marmi, che rappresenta la storia di un signore che ad ogni pioggia affacciandosi dalla finestra pescava, mentre la statua fa riferimento al periodo fascista".

Tante saranno anche le attività all’aperto al Parco della Torre, principale punto di riferimento della borgata, che dalle 13:00 ospiterà un pic-nic comunitario, il torneo di scacchi e il torneo di calcetto, a cui seguiranno le premiazioni. "Quest'anno sarà la quarta edizione del torneo di calcetto “No cemento cup”, contro la cementificazione del quartiere, in particolare sulla situazione di Piazza Navigatori -spiega Giuliano-. Il torneo vuole sensibilizzare le persone su questa tematica, affinché non ci sia solo una speculazione edilizia, ma un arricchimento di servizi, perché questa importante cementificazione cambierà sicuramente l'assetto sociale e antropologico del quartiere".

Per l’occasione sarà presentato anche il podcast "I ricordi si faranno strada" curato dall’Associazione Italiana di Storia Orale (AISO), che sarà disponibile su Spreaker già da oggi 6 maggio. Il podcast è stato realizzato grazie all'iniziativa della scorsa estate in cui molte persone di Tor Marancia furono intervistate per raccontare la loro esperienza e i ricordi legati alla borgata.

Il programma proseguirà per tutta la giornata di domenica 7 maggio in cui la borgata rivivrà insieme alla comunità i cosiddetti “Giochi di una volta”, che saranno curati dal Gruppo Accademia di Ricerca e Formazione Clinicopedagogica e Psicosociale. Un momento di confronto e scambio intergenerazionale tra adulti e bambini per riscoprire le tradizioni.

La manifestazione terminerà ufficialmente lunedì 15 maggio con l’inaugurazione dello spazio OltreTerra dell’Associazione Io Sono, con fotografie storiche e testimonianze dal territorio.

Il programma completo è disponibile qui.

Foto: dalla pagina Parco della Torre di Tormarancia