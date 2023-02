Roma, la Garbatella festeggia il suo 103esimo compleanno con un programma ricco di eventi

Foto, candeline e post: così i residenti della Garbatella si scambiano gli auguri per i 103 anni del Quartiere. Uno dei più storici della Capitale, nato con Re Vittorio Emanuele III, all’indomani della prima guerra mondiale.

Oggi la Garbatella, appartenente al Municipio Roma VIII, insieme ai vicini Ostiense e S. Paolo, è diventato nel tempo uno dei simboli della romanità popolare tra tradizione e modernità, movida e piatti della tradizione. Un connubio visibile già dall’architettura del quartiere che sa bene come far innamorare residenti e passanti.

In occasione del 103esimo compleanno, proprio le associazioni del quartiere e il Municipio VIII hanno organizzato una settimana ricca di appuntamenti, a partire dal 18 febbraio, giorno dell’anniversario, e fino al 24 febbraio.

Spettacoli, mostre, visite guidate, laboratori, sono i principali appuntamenti che stanno coinvolgendo l’intero quartiere in una festa popolare ricca di condivisione, cultura e tradizioni. “Garbatella sei unica” è il commento dei residenti che tramite i gruppi Facebook scambiano foto e video dei principali momenti di festa. Dalla parata istituzionale a cura della Banda dei Vigili di Roma, momento in cui sono stati ufficialmente aperti i festeggiamenti con la presenza del Presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri e l'Assessore Maya Vetri; agli spettacoli in maschera; alle mostre fotografiche per una Garbatella immersa nella storia.

Mettendo da parte per un attimo i disagi di una città che non fatica a collezionare notizie di cronaca, c’è chi ricorda con nostalgia sul social gli anni vissuti nel quartiere non escludendo il ritorno, e chi riconosce a gran voce la bellezza di un quartiere “sempre più bello”.

Anche per quest’anno non è mancata la "Festa alla Garbatella" a cura dell'Associazione I.t.a.c.a. che da anni cura questo appuntamento giunto alla sua 24° edizione. Il viaggio è il tema principale di questa edizione che intende tutelare i valori di una struttura sociale inclusiva, simbolo dell’intera tradizione del compleanno alla Garbatella.

Per conoscere tutti gli appuntamenti, qui il programma completo.