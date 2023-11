Domenica 12 Novembre 2023, 22:56

La movida si colora, ancora una volta di rosso, come il sangue sul volto dei ragazzi che, l’altra notte, sono stati protagonisti di una rissa a piazza Guglielmo Marconi. Ad affrontarsi sarebbero stati in tutto alcuni giovanissimi, che avrebbero iniziato a discutere nel locale “Exe”, che si trova proprio di fronte all’Obelisco. Il bilancio complessivo è di 4 feriti, di cui due gravi, stando alle ambulanze inviate sul posto.

Roma, nella metro A scoppia una rissa a colpi di cintura. Borseggiatori scatenati, paura tra i passeggeri

Secondo le testimonianze raccolte, il diverbio tra i due gruppi sarebbe iniziato all’interno della discoteca, nel privé. Il sabato è una delle notti più affollate all’Exe, che attira un pubblico di giovanissimi. Una volta fuori, uno dei ragazzi avrebbe chiesto ad un altro perché lo stesse fissando. Il tempo di rispondere, e sarebbe nato un parapiglia, durante il quale un giovanissimo ha estratto un coltello, ferendo i suoi “rivali”. Attimi concitati, alcune ragazze che facevano parte delle comitive chiamano il 113. Sul posto arriva prima una volante, che però ha difficoltà a contenere i più esagitati. Uno di loro si leva la maglietta e inizia a inveire e minacciare i poliziotti: il ragazzo è visibilmente su di giri. A quel punto la polizia chiama i rinforzi, e arrivano altre tre volanti, oltre alle ambulanze. Un ragazzo, straniero, giace a terra col volto insanguinato: presenta una ferita da taglio anche alla schiena. Il 118 fa sapere di aver trasportato due persone, come codici rossi, al Sant’Eugenio, e altri due al San Camillo (un codice rosso e uno giallo). Ad avere la peggio è stato uno straniero, colpito dalla lama alla spalla e al naso: ha avuto una prognosi di 30 giorni e ora dovrà sottoporsi ad un intervento di ricostruzione del naso. I due feriti trasportati al San Camillo, nella serata di ieri, risultavano ricoverati nel reparto shock e trauma (ma non erano in gravi condizioni).

La polizia ha intanto ascoltato i buttafuori della discoteca Exe ma dovrà anche acquisire le telecamere di sorveglianza esterne ed interne, per capire intanto cosa abbia innescato la miccia che ha fatto partire la rissa ma, soprattutto, chi abbia accoltellato quella persona.

Questa discoteca era già finita sulle pagine dei giornali nel 2019, quando un buttafuori dell’Exe venne picchiato da un gruppo di sei ragazzi. L’uomo era stato colpito a calci e pugni. e abbandonato a terra sanguinante: al San Giovanni gli era stata riscontrata la frattura del setto nasale. L’Eur, in fatto di movida, è l’unico quartiere dove è in vigore uno speciale protocollo tra i locali e la Questura, improntato alla collaborazione tra imprenditori e forze dell’ordine.

UN BAR CHIUSO

Sul fronte dei controlli della polizia amministrativa, intanto, il Questore ha disposto per due settimane la chiusura del “Bar Tony”, a viale Angelico, in Prati, dove i poliziotti hanno riscontrato diverse irregolarità. Intanto, 4 lavoratori erano privi di regolare contratto e, inoltre, venivano venduti alcolici ai ragazzi minorenni.