Roma, nella metro A scoppia una rissa a colpi di cintura. Borseggiatori scatenati, paura tra i passeggeri

Nei vagoni della metro A non si può mai abbassare la guardia: con i borseggiatori in agguato, pronti ad approfittare delle più piccole distrazioni dei passeggeri, occorre sempre prestare la massima attenzione. Furti, tensione, risse accadono troppo spesso. Stavolta addirittura a colpi di cintura. Con il boom dei turisti e l'assalto ai treni, per borseggiatori e borseggiatrici (quasi sempre nomadi) è purtroppo consuetudine tentare il «colpo».

Metro A, rissa a colpi di cintura

Per capire la dinamica, basta vedere il video pubblicato e condiviso dalla pagina Instagram “Welcometofavelas_4k”.

La rissa è accaduta durante un orario di punta, moltissime infatti le persone presenti nel vagone. I malviventi sono stati colti con le mani nel sacco – letteralmente – quindi è stato loro intimato di scendere dal treno da diverse persone presenti. «Via, andate via». Tuttavia, la situazione è degenerata.

Boom di scippi ai turisti a Roma: rom, georgiani e latinos in trasferta dal basso Lazio, dal Nord e dall’Estero. Cinque arresti al giorno

«Zingari, mi avete rubato il portafoglio». Il “giustiziere” minaccia tre rom nella metro: denunciato. Infondate le accuse

Al momento dell’apertura delle porte del treno, i borseggiatori non si sono limitati a scendere e ad andarsene, ma continuando a discutere selvaggiamente con i passeggeri ancora a bordo, è iniziato un parapiglia pesante. Con una cintura in mano, tenuta a mo’ di frusta, i delinquenti hanno iniziato a colpire barbaramente gli uomini che cercavano di allontanarli: l’iniziale alterco si è trasformato così in una breve rissa durata fino alla chiusura delle porte. Rissa, che sebbene non si sia protratta a lungo, ha generato caos, urla e paura tra i viaggiatori fino alla fuga dei borseggiatori.