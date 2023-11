Lunedì 6 Novembre 2023, 07:07

Ennesima rissa tra giovani nella notte tra sabato e domenica nella zona della Movida, tra Collepero, Vascello, Via XX Settembre e piazza Matteotti a Ferentino. A darsela di santa ragione sono stati due gruppi di giovani, sui venti anni, tutti della zona. La rissa è scoppiata davanti ai tanti che affollano i locali. I due gruppi, per futili motivi avrebbero iniziato ad insultarsi, complice anche qualche bicchiere di troppo. Dalle parole la discussione sarebbe degenerata. Sono volati calci, pugni e anche qualche sedia dei locali. Il parapiglia è durato qualche minuto. Nel frattempo qualcuno dei presenti aveva chiamato i carabinieri, Quando i militari dell'Arma sono arrivati c'è stato un fuggi fuggi generale da parte dei protagonisti, dalle cinque alle sei persone secondo le testimonianze raccolte.

UN FERITO

Sul posto i carabinieri hanno trovato solo un ragazzo di origini egiziane di 25 anni residente a Ferentino. Era ferito al volto ed in altre parti del corpo. È stata chiamata l'ambulanza. I sanitari del 118 hanno curato sul posto il ragazzo consigliandogli il ricovero in ospedale che però il giovane ha rifiutato. I militari hanno ascoltato il ragazzo che però avrebbe fornito ricostruzioni poco chiare su quanto accaduto. Il 25enne Avrebbe riferito di essersi trovato per caso immischiato nella rissa tra due gruppi di giovani che non conosceva. A veder volare calci e pugni e qualche sedia, il ragazzo avrebbe provato a far desistere i due gruppi senza riuscirci. Anzi sarebbe stato anche malmenato. Una versione però che non avrebbe convinto del tutto. Ascoltati anche altri testimoni. I carabinieri indagano per fare chiarezza. Potrebbero essere utili alle indagini le immagini delle telecamere posizionate sia in luoghi pubblici che privati della zona.

Già nelle settimane scorse la zona della movida di Ferentino era stata teatro di risse a seguito delle quali la Questura aveva emesso dei Daspo.