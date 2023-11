Sabato 18 Novembre 2023, 06:21 - Ultimo aggiornamento: 06:22

Era a bordo del suo carroattrezzi, fermo sulla strada accanto a uno dei marciapiedi fra viale Marconi e via Calzecchi Onesti non lontano dall'istituto professionale Engim San Paolo. Aveva spento il motore e in pieno giorno, alla vista di passanti e automobilisti, ha iniziato a praticare atti di autoerotismo. È stato proprio un passante ad accorgersene vedendo l'uomo dentro l'abitacolo che ansimava e a quel punto ha deciso di dare l'allarme, chiamare i soccorsi perché erano circa le 14 e in strada c'era gente, molti erano anche gli studenti che uscivano dal centro professionale. Sul posto, in pochi minuti sono arrivati i carabinieri della Compagnia Eur che hanno fermato l'uomo - un romeno classe 1976 - per atti osceni in luogo pubblico. Tutto è accaduto giovedì e ieri si è tenuta la direttissima con cui è stato convalidato l'arresto. Alla vista dei militari il romeno che non ha una residenza né un domicilio stabile e che dunque vive per strada, non ha opposto resistenza fisica. Nell'abitacolo i militari dell'Arma non hanno trovato materiale pornografico o pedopornografico, a seguito di una verifica sono emersi alcuni precedenti relativi però a reati contro la fede pubblica. Il mezzo dove si trovava, un carroattrezzi appunto, è risultato di sua proprietà con questo da tempo l'uomo girava per i tanti sfasciacarrozze della Capitale provando a strappare un lavoro di giornata o cercando di vendere materiale ferroso che recuperava in giro per la città. In zona Marconi-San Paolo però gravitava da tempo, più di un commerciante ad esempio ieri raccontava di questo carroattrezzi che girava per le strade del quartiere.

Di fronte alla notizia dell'arresto dell'uomo per atti osceni in luogo pubblico qualcuno ha anche aggiunto di ricordare almeno un trascorso analogo sottolineando come la presenza di sbandati o sregolati, avvistati in strada, sia da ultimo aumentata. «Gente che urla, che strilla che dà sostanzialmente in escandescenza - diceva ieri pomeriggio il cliente del vicino tabaccaio in viale Marconi - sono ormai quasi all'ordine del giorno, solo qualche giorno fa, nel tardo pomeriggio, un uomo a iniziato a urlare frasi incomprensibili provando a denudarsi poi è passato un bus ed è salito scomparendo. Capirà il disagio provato da chi ha assistito alla scena».