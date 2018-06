Via Leone IV chiusa, all’improvviso, per potare parte degli alberi su strada. È successo ieri all’ora di pranzo, con grande sorpresa degli automobilisti. L’intervento del Servizio Giardini si è reso necessario dopo che tre giorni fa l’auto di una donna incinta di otto mesi è stata colpita da un ramo caduto proprio in quella zona. Prati è infatti uno dei quartieri con più alberature, soprattutto di platani, e necessita di un monitoraggio costante. Nel periodo della nevicata, in questa zona si sono registrate tantissime cadute di rami e tronchi. Dunque ieri, nel tratto che unisce via Andrea Doria a via Candia, la strada è stata chiusa con i nastri gialli.



Due camioncini delle ditte appaltatrici si sono fermati e hanno iniziato le potature. Sui social qualcuno ha gridato allo scandalo ipotizzando il taglio totale degli alberi, cosa poi rivelatasi non veritiera. Le potature sono state radicali, per ragioni di sicurezza. Ma queste operazioni andrebbero effettuate in tutta la Capitale. Per ora, nessun ferito serio. Prima che accada qualcosa di più grave, meglio intervenire. Per info, chiedere alla signora incinta.

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:38



