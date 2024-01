Erbacce e potature a Roma, ai privati la cura di aiuole e marciapiedi. Svolta del Campidoglio

Da un lato più soldi ai territori (10 milioni all'anno), dall'altro - soprattutto - il coinvolgimento dei privati (intesi come aziende e realtà del no profit) per tenere pulita la città e il verde in ordine. Al dipartimento Ambiente ripetono ossessivamente l'input ricevuto dall'assessore Sabrina Alfonsi: «Per l'anno nuovo il mantra deve essere "tolleranza zero" contro l'erba alta». Bruciano ancora le immagini sui social di aiuole e parchetti che nei mesi scorsi sembravano piccole giungle metropolitane. Senza parlare delle polemiche con i Municipi, che in teoria dovrebbero sfalciare le aree di loro competenza e che in pratica hanno giustificato i loro ritardi su questo fronte, lamentando poche risorse e difficoltà organizzative (poco personale) per lanciare i bandi di gara per gli appalti per mancanza di personale.

Come detto, l'obiettivo è nel 2024 invertire la tendenza. In quest'ottica Roma vuole potenziare il ruolo dei privati. Nelle scorse settimane l'assessorato all'Ambiente ha chiesto ai Municipi - hanno competenza sugli sfalci e sul verde nelle aree sotto i 20mila metri, non dovranno più occuparsi di diserbo, delle erbacce sui marciapiedi - di spingere l'acceleratore sulle collaborazioni dei privati, affidando anche a loro attività di taglio di aiuole e prati. E i minisindaci si sono subiti messi a lavorare, andando ben oltre il vecchio concetto della sponsorizzorizzazione, in certi casi quasi "privatizzando" il verde.Al I Municipio la presidente Lorenza Bonaccorsi starebbe sondando grandi alberghi, bar e ristoranti per adattare le aiuole vicine alle loro strutture e tenerle pulite e sfalciate. Al III il suo collega Paolo Emilio Marchionne invece ha approvato un'apposita delibera per facilitare il coinvolgimento di comitati di quartiere e di associazioni di volontariato. «Ormai quasi se li litigano i giardinetti pubblici che affidiamo a titolo gratuito». In quest'ottica la futura piazza Franco Califano e lo spazio verde che si sta creando lì, precisamente nel quartiere di Casale Nei, sarà gestita e curata dal mondo dell'associazionismo. Stessa strada è stata seguita per le aree verde di viale Val Padana, un tempo degradate e si seguirà per il parchetto di via Majella o per il tratto urbano del parco dell'Aniene. A via Camberra, per esempio, la nuova piazza che sta realizzando il Municipio, una volta completata sarà affidata al comitato del quartiere Australiano. «La logica - conclude Marchionne - è duplice: da un lato possiamo creare spazi verdi dove non c'erano aumentando vivibilità e decoro, dall'altro favoriamo la partecipazione dei cittadini, con il terzo settore che impiega spesso soggetti deboli e svantaggiati e che a loro volta possono integrarsi nella vita quotidiana dei quartieri». Al XV il presidente Daniele Torquati ha chiesto aiuto al mondo volontariato per svuotare i cestini dei parchi, mentre al IX la minisindaca Titti Di Salvo sta portando avanti un progetto molto più ambizioso con Eur Spa: l'obiettivo è far gestire direttamente all'ente controllato dal Mef e dal Comune il verde di un Municipio che tra aiuole e parchetti ha un polmone verde esteso per 70 ettari, anche sfruttando l'esperienza in questo campo dell'azienda.Più in generale, per il prossimo triennio Alfonsi ha deciso di triplicare le risorse per i territori sugli sfalci: sono oltre 10 milioni di euro all'anno ai quali si aggiungono 5 milioni destinati al verde delle strutture scolastiche. «Abbiamo garantito ai Municipi - spiega Alfonsi - fondi mai stanziati in passato, senza precedenti, per garantire loro i soldi per il servizio».Con questi finanziamenti le ex circoscrizioni possono avviare almeno tre diversi pacchetti di sfalci nelle due stagioni (primavera e autunno) nei quali si deve ridurre l'erba sulle aiuole o nei giardini inferiori a 20mila metri quadri.