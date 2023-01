Roma, a Talenti il piano delle potature: 26 alberi rimossi e sostituti. Il minisindaco Marchionne: «Restituiamo equilibrio, decoro e bellezza»

Proseguono i lavori di potature in via Ugo Ojetti, nel quartiere Talenti, all’interno del Municipio III. Cura ed abbattimento per 26 alberature. I lavori procedono lungo tutto l’asse che va da Parco Talenti fino ad arrivare largo Sergio Pugliese. Operai e giardinieri sono ancora all’opera e in poco tempo saranno sostituiti con 27 aceri, per non modificare l’essenze arboree presenti. “Restituiamo equilibrio, decoro e bellezza alla via”, ha commentato sul profilo social, il Presidente del Municipio III, Paolo Marchionne.

Gli stessi lavori hanno interessato anche il quartiere Vigne Nuove dove sono state effettuate 48 nuove piantumazioni lungo viale Cesco Baseggio, all’interno del parco della Speranza e dell’area verde di via Giuseppe Imar. Nel complesso, in una settimana, sono state un centinaio le piantumazioni effettuate, comprese anche quelle dell'area pubblica del Parco delle Valli, inaugurata lo scorso sabato. Per un totale di 250 nuovi alberi in più sul territorio, in questa stagione.

“Siamo molto contenti di come stanno procedendo anche in questa stagione i lavori di potatura, concertati con il Dipartimento Tutela Ambiente e con la Polizia Locale”, ha dichiarato l’assessore per le Politiche Ambientali del Municipio III, Matteo Zocchi. “In un anno e mezzo, sul verde verticale, siamo riusciti a cambiare volto a tutti i quartieri del Municipio e ad assicurare alle piante nuova vita che consolideremo nei prossimi anni con interventi di rifinitura. Le ripiantumazioni, nei parchi e sulle strade, ci rendono orgogliosi: avere nuovi alberi significa contrastare il cambiamento climatico, compensare le emissioni di CO2 e avere una città più bella”, ha concluso Zocchi.

Nel programma di potature sono attesi, nelle prossime settimane, ulteriori interventi in viale Adriatico, viale Tirreno, Piazza Fernando de Lucia - Parco delle Betulle - piazza Fradeletto, via Monte Massico, via Giovanni Conti, via Ugo Ojetti ( la parte alta e bassa). Al parco di via Flora, le piantumazioni sono attualmente in corso.