Roma, da Città Giardino a Vigne Nuove prosegue il piano delle potature. «Valorizzare il territorio»

I lavori di potatura sono iniziati lo scorso Ottobre e sono prossimi alla conclusione: nel Municipio III sono state curate ed abbattute circa 1500 piante. Nel dettaglio, gli interventi hanno interessato: viale Gargano, viale Adriatico, via Adamello, viale Carnaro, viale Tirreno, Parco Delle Valli, via Val Sillaro, via Lampedusa, via Delle Valli, via Val Padana, viale Gottardo, via Della Verna, via Monte Sacro, Piazza Vulture, via Nomentana, via Ugo Ojetti, via Luigi Capuana, via Ettore Romagnoli, via Umberto Fracchia, via Arturo Graf, via Renato Fucini, Parco Niccodemi, via Lina Cavalieri, viale Titina De Filippo. Ed ancora: l'area Verde Piazza Marianna Benti-Bulgarelli, Parco Angelo Musco, via Stazzema, via Coccu Ortu, via Pian Di Sco, via Monte Massico /Via Giovanni Conti, Piazza A. Fradeletto, Piazza Minucciano, via Seggiano, via Delle Isole Curzolane, via Teresa Boetti Valvassura, via Tofano, via Umberto Barbaro, via Amalia Bettiniia, via Monte Grimano, via Ferruccio Amendola, via Evi Maltagliat, via Mario Soldati,via G.Maria Volonté e via Corrado Mantoni.

Nei giorni scorsi, a Città Giardino - su viale Gottardo - i giardinieri sono intervenuti per rimuovere alcune alberature giunte a fine ciclo vita. Due giorni fa, trenta nuovi alberi sono stati ripiantumati, invece, su viale Cesco Baseggio ( tra Casale Nei e Vigne Nuove, ndr). “Un nuovo viale alberato per restituire ossigeno, ombra e bellezza ai due quartieri”, ha spiegato sul suo profilo social il Presidente del Municipio III, Paolo Marchionne. Mentre su via di Montesacro, nella giornata di ieri, sono stati abbattuti sette alberi. Un lavoro che ha destato polemiche tra gli abitanti del quartiere. “Speriamo arrivino nuove piante perché la nostra Città Giardino ha bisogno di essere salvaguardata, ma anche curata senza alcuna perdita di tempo”, ha commentato una residente.

Da Piazza Sempione immediata la replica dell’assessore alle Politiche Ambientali nel Municipio III, Matteo Zocchi che ha annunciato: “ Abbiamo dovuto procedere a numerosi abbattimenti in Viale Gottardo e in via di Montesacro. Le alberature erano a fine ciclo e non erano salvabili da alcun tipo di trattamento. Inizieremo con le ripiantumazioni, presumibilmente già dalla prossima settimana su via di Montesacro dove, dopo anni, torneremo a piantare nuove alberature sostituendo i tronconi. L’obiettivo è valorizzare appieno tutto il quadrante di Città Giardino con nuovo verde, in salute e più adatto.”