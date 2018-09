Roma, “Torraccia in festa”: un palco per i ragazzi di San Basilio

Al via venerdì la manifestazione "Torraccia in festa - Rassegna della musica giovanile della periferia" che quest'anno si svolge con il sostegno del Mibact e di Siae, nell'ambito dell'iniziativa "S'illumina- copia privata per i giovani, per la cultura".



Per tre giorni, più di 50 ragazzi, molti dei quali under 25, selezionati dal quartiere di San Basilio avranno la possibilità di esibirsi su un palco. Dal 14 al 16 settembre, oltre agli eventi musicali, verranno organizzati spettacoli, laboratori di teatro e attività sportive per adolescenti e bambini. Un calendario quello di Torraccia in Festa ricco di appuntamenti, volto a incrementare il dialogo sociale e l'interculturalità di questo pezzo di periferia romana, grazie anche alla partecipazione di Lazio Basket e della sua squadra di rifugiati.



Spiegano gli organizzatori:

Anche in un quartiere periferico con tanti problemi si possono costruire comunità sane in cui si valorizzano le aspirazioni, le competenze e i talenti. Anche quando il degrado e le cattive strade ti circondano e ti sommergono, c'è la speranza di creare qualcosa di bello. Vogliamo far capire ai ragazzi che anche nelle difficoltà, le speranze e le aspirazioni non sono destinate ad essere per forza frustrate. Questo è lo spirito del nostro progetto e della nostra festa".



L'evento si svolgerà da domani a domenica presso il parcheggio di Via Siro Sollazzi (angolo Via Enrico Jovane).